Žene otkrile šta ih privlači: Muškarci, ovo morate da uradite u krevetu

Mnoge žene vole kada muškarci tokom seksa stenju, jer to povećava uzbuđenje i osjećaj bliskosti. Muškarci se većinom suzdržavaju ovo raditi, a one bi voljele da se to promijeni.

Anketa brenda Lovehoney pokazala je da 94 posto žena smatra da su glasnije tokom seksa od partnera, a s tim se složilo i 70 posto muškaraca. Zbog toga su mnoge žene na Redditu poručile da bi voljele da muškarci češće budu glasniji tokom intimnih odnosa.

Jedna korisnica napisala je da voli čuti partnerovo uživanje i da je to dodatno uzbuđuje, dok je druga navela: Seksi je čuti da uživaju, a tihi seks mi je baš neugodan. Ja sam glasna i voljela bih da i oni budu glasni. Druga korisnica Reddita je dodala: Svaki zvuk koji muškarac ispusti je nevjerovatno privlačan.

Pojedine žene navele su i da im je takva reakcija privlačna, jer pokazuje ranjivost. Muškarci su, s druge strane, imali podijeljena mišljenja. Neki su naveli da šute, jer su na to navikli gledajući pornografiju, dok su drugi rekli da tako pokušavaju zadržati koncentraciju i duže trajati kako bi partnerka takođe doživjela vrhunac.

Novinarka portala Metro je tim povodom razgovarao s Tiff Hudson, terapeutkinjom registrovanom pri Britanskom udruženju za savjetovanje i psihoterapiju (BACP), koja je objasnila da mnoge žene vole čuti partnerove uzdahe, jer su to jasni znakovi da uživa.

"Neverbalni signali smanjuju nagađanje, grade samopouzdanje i pomažu da svi prilagode dodir, ritam i intenzitet rekla je Hudson.

Dodala je da zvukovi tokom seksa mogu produbiti povezanost između muškaraca i žena jer pokazuju prisutnost, sigurnost i povjerenje, prenosi Kliks.