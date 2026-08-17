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Potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici, evo kuda možete ići

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 08:57

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Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.
Foto: Pexels/Tim Samuel

Od sutra, 17. avgusta, pa do kraja mjeseca, zbog izvođenja radova biće obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce–Crna Rijeka, u naselju Podmilačje.

Za vrijeme obustave, vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić Grada, saopštio je BIHAMK.

Na graničnim prelazima Izačić, Deleuša i Hum kolone putničkih vozila su u oba smjera.

Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima: Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina, Brod, Orašje i Prisika, a na graničnom prelazu Zupci kolona vozila je na ulazu u našu zemlju.

Na graničnim prelazima Svilaj, Šamac i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza (na ulazu u Republiku Hrvatsku).

I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta, prenosi Jajce-onlajn.

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Jajce

obustava saobraćaja

stanje na putevima

magistralni put

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