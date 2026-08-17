Potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici, evo kuda možete ići

Od sutra, 17. avgusta, pa do kraja mjeseca, zbog izvođenja radova biće obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce–Crna Rijeka, u naselju Podmilačje.

Za vrijeme obustave, vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić Grada, saopštio je BIHAMK.

Na graničnim prelazima Izačić, Deleuša i Hum kolone putničkih vozila su u oba smjera.

Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima: Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina, Brod, Orašje i Prisika, a na graničnom prelazu Zupci kolona vozila je na ulazu u našu zemlju.

Na graničnim prelazima Svilaj, Šamac i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza (na ulazu u Republiku Hrvatsku).

I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta, prenosi Jajce-onlajn.