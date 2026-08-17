UIO zaprimila skoro 500 zahtjeva za povrat PDV-a

Građani BiH zatražili su da im država vrati milione maraka po osnovu PDV-a za kupljenu nekretninu.

To proističe iz broja zahtjeva koji su podnijeli Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH u prvih mjesec dana od početka prijema dokumentacije.

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Podsjetimo, od 8. jula je UIO BiH zvanično otvorio svoja vrata za zaprimanje zahtjeva građana za povrat PDV-a na kupovinu prvog stana.

Kako je potvrđeno iz UIO BiH, ukupan broj zaprimljenih zahtjeva do 7. avgusta 2026. godine je 488.

“Na dan 7. avgust zaprimljena su ukupno 52 nova zahtjeva, Regionalni centar Banjaluka – tri zahtjeva, Regionalni centar Mostar šest zahtjeva, Regionalni centar Sarajevo 20 zahtjeva i Regionalni centar Tuzla 23 zahtjeva”, rečeno je iz UIO BiH.

Pravo na povrat odnosi se na novoizgrađene stanove na koje je PDV plaćen i koji su uknjiženi na ime kupca nakon 12. aprila 2025. godine, kada su stupile na snagu izmjene zakona.

Pravilo: 40 + 15 kvadrata

Kupac ima pravo na povrat za površinu do 40 metara kvadratnih, uz dodatnih 15 metara kvadratnih po svakom članu porodičnog domaćinstva koji ne posjeduje nekretninu.

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Podsjetimo, maksimalna cijena na koju se može odobriti povrat PDV-a je prosječna cijena stana sa PDV-om u BiH koja je u zadnjem kvartalnom izvještaju, u odnosu na datum zaključenja kupoprodajnog ugovora, objavljena u biltenu Agencije za statistiku BiH.

Ukoliko ste, recimo, ugovor o kupoprodaji stana zaključili 31. jula 2025. godine, maksimalan iznos povrata koji možete ostvariti je 25.149,10 KM.

Gdje podnijeti zahtjev

Zahtjevi se podnose prema sjedištu prodavca nekretnine, u regionalnim centrima UIO BiH – Sarajevo, Banjaluka, Mostar i Tuzla.

“UIO je izvršila određeni broj internih premještaja kako bi se kadrovski ojačale ove organizacione jedinice, a sve u cilju toga da što prije zaprimimo, obradimo i riješimo zahtjeve građana”, rekli su ranije iz UIO BiH.

Novac, međutim, još uvijek nije dobio nijedan građanin koji je predao zahtjev za povrat PDV-a. Zakonski rok, u kojem moraju dobiti novac, iznosi maksimalno šest mjeseci.

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“Ali to ne znači da će se svako rješenje čekati toliko. Brzina direktno zavisi od urednosti dostavljene dokumentacije. UIO mora izvršiti provjere sa entitetskim geodetskim upravama, sudovima širom BiH i poreskim upravama kako bi se eliminisala svaka zloupotreba javnog novca. Što kompletniji i uredniji dokumenti stignu u UIO, to će rješenje biti brže doneseno”, rekli su ranije za Nezavisne iz UIO BiH.

Gotov objekat

Povrat se, dakle, odnosi na kupljene stanove, s tim što je moguć i za kuću, ali isključivo pod uslovom da je gotov stambeni objekat kupljen direktno od prodavca (investitora u sistemu PDV-a) koji je obračunao i uplatio 17 odsto poreza na cjelokupnu vrijednost te kuće.

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“U skladu sa izmjenama Zakona o PDV-u u BiH, pojam ‘prvi stan’ obuhvata i novoizgrađenu porodičnu kuću, ali se pravo ostvaruje samo kroz kupoprodajni ugovor i jedinstvenu fakturu za završen objekat. Povrat se ne može ostvariti za kuću koju je kupac samostalno gradio prikupljanjem pojedinačnih računa za građevinski materijal i radove”, rekli su iz UIO BiH, prenosi "BL portal".