У завршној фази дионица ауто-пута Сремска Рача - Кузмин

Аутор:АТВ редакција
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Аутопутеви Републике Српске тренутно располажу са мрежом од 111 километара ауто-пута, а још 112 километара је уговорено.
У завршној фази је дионица ауто-пута Сремска Рача - Кузмин, са новим мостом преко ријеке Саве, који ће ауто-путем преко Бијељине и Брчког спојити Београд и Бањалуку.
Посљедњу деценију гранични појас и са једне и са друге стране Дрине и Саве, је велико градилиште.
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У Србији и даље борба са пожарима, у овим дијеловима је најтеже
Република Српска је ушла у нови инвестициони циклус. У Аутопутевима Српске очекују да Свјетска банка прихвати финансирње 36 километара дионице од Добоја до Вукосавља.
Процијењена вриједност је 450 милиона евра.
За изградњу брзе цеста, од Бијељине до Сокоца, дужине 160 километара, која ће се градити у неколико фаза заинтересовани су амерички фондови, преноси "РТРС".
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