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Mladoženja pred svima ponizio mladu i rastavio porodicu

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 07:50

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Младожења пред свима понизио младу и раставио породицу
Foto: Pexels

Dan koji je trebao da bude proslava ljubavi pretvorio se u scenu javnog poniženja kada je mladoženja odlučio da svoj svadbeni govor iskoristi za brutalnu osvetu.

Pred stotinama zvanica, prijatelja i članova porodice, razotkrio je tajnu aferu novopečene supruge, ostavivši sve prisutne u potpunom šoku, a mladu u suzama.

Priču koja zvuči kao scenario iz sapunice ispričala je Nina, djevojka koja je radila na organizaciji vjenčanja, u podkastu "Heart Breakfast". Prema njenim riječima, mladoženja je sve isplanirao do najsitnijeg detalja, a njegova osveta bila je hladna, proračunata i razorna.

Drama je započela nekoliko sati prije same proslave, dok je osoblje još pripremalo dvoranu za goste. Nina se prisjetila kako je mladoženja ušao i zamolio da ga na trenutak ostave samog.

"Pitao nas je može li da ostane sam u prostoriji jer postavlja iznenađenje za mladu i ne želi da iko sazna o čemu se radi prije nego što on to otkrije", objasnila je. "Svi smo se povukli u kuhinju i nastavili s drugim poslovima, ne sluteći šta se sprema."

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Nakon što se svadbena večera završila, došao je trenutak za govore. Nina je stajala iza glavnog stola i najavljivala govornike. Kada je došao red na mladoženju, on je ustao, uzeo mikrofon i zamolio sve prisutne da pogledaju ispod svojih stolica.

Ono što su gosti pronašli nije bio simpatičan poklon ili uspomena na vjenčanje. Ispod svake stolice nalazila se fotografija koja je svima zaledila osmijeh na licu.

"U sljedećem trenutku, dvoranom se prolomio glasan uzdah šoka. Pokušavala sam da preko ramena djeveruše vidim šta je na slici. Tada je sve otkriveno i postalo je očigledno svima u prostoriji", ispričala je Nina. "Bila je to fotografija mlade s vjenčanim kumom, snimljena samo nekoliko mjeseci ranije. Imali su tajnu aferu, a on je unajmio privatnog detektiva da ih prati."

Mladoženja je tada iskoristio svoj govor da optuži mladu da ga je ponizila, najavivši da će joj sada uzvratiti istom mjerom pred svima koje voli. Nakon toga je objavio da je sa svadbom gotovo, bacio mikrofon i napustio dvoranu. Mlada je, vrišteći i plačući, pobjegla za njim, a kum je ostao da stoji u šoku prije nego što je i on otišao.

Nakon što su glavni akteri napustili dvoranu, nastao je potpuni haos. "Svi su gledali u mene, pa sam pitala roditelje mlade i mladoženje šta žele da uradim. Rekli su: 'Nastavite. Samo nastavite'. Morali smo da nastavimo s proslavom", ispričala je.

Некретнине / Илустративна фотографија

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Apsurdna situacija dosegla je vrhunac kada su počeli da pristižu večernji gosti, koji nisu imali pojma šta se dogodilo. "Pitali su me šta se dešava, a ja sam ih samo pitala: 'Želite li pileća krilca?'", prisjetila se Nina. Otkrila je i da se mlada povukla u svoj apartman i da je "niko više nije vidio te večeri". Cijelu situaciju dodatno komplikuje činjenica da je par ranije tog dana već imao građansko vjenčanje, pa su tehnički već bili u braku, prenosi Kurir.

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vjenčanje

Osveta

Ljubavna afera

Ljubav

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