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Ignorisali crvenu zastavicu i ušli u nemirno more: Braću izvukli mrtve iz vode

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ATV redakcija
17.08.2026 07:36

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Море чине водене масе на површини Земље просјечно једнаких физичких и хемијских својстава, које су у међусобној вези. Море је велико тијело морске воде које је дијелом или у потпуности окружено копном.
Foto: pexels/Ray Bilcliff

Prava drama odigrala se juče u Rumuniji u Olimpiju, kada su dva brata, stara 17 i 19 godina, izvučena mrtva iz Crnog mora.

Njih dvojica bila su među desetinama kupača koji su se oglušili o upozorenja spasilaca i jasno istaknutu crvenu zastavu i ušli su u nemirno more.

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Nedugo po ulasku povukle su ih struje i samo su nestali pod vodom. Jedan brat je živ izvučen, ali je ubrzo na obali preminuo, dok su ronioci tragali za drugim mladićem. Nažalost, kada su ga izvukli iz vode, već je bilo prekasno.

Kako navode lokalni mediji, stradala braća došla su iz Vasluija da rade na primorju tokom ljeta.

Mediji navode da je tokom u Olimpiju tokom čitavog dana bila istaknuta crvena zastava, ali su se mnogi kupači pravili da je ne vide. Talasi nisu djelovali veliki, ali su dvojica tinejdžera nestala u trenutku.

Spasioci navode da juče nisu imali ni trenutak predaha. Desetine ljudi spasene su u posljednjem trenutku iz uzburkanog mora. More je tokom cijelog dana bilo nemirno, a desetine ljudi nisu uspijevale da izađu iz vode i bila im je potrebna pomoć. Najviše intervencija bilo je u Eforiju, ali i u Olimpiju, Jupiteru i Neptunu.

"Postoje veoma jake struje, ljudi to ne razumiju. Nemate šta da tražite u vodi kada je istaknuta crvena zastava. Imajte na umu da je crvena zastava i za spasioce, a ne samo za turiste", rekao je Vasile Borteš, šef spasilaca.

U Eforiju, jedan muškarac koji je na more došao iz Kalarašija tvrdoglavo je ponovo rizikovao život nakon što su ga spasioci jedva izvukli iz vode. Struje su ga ponovo povukle ka dnu. Spasioci su uspjeli i drugi put da ga izvuku nepovrijeđenog. Komunalna policija kaznila ga je sa 1.000 leja.

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Nešto ranije, u istom ljetovalištu, umalo su se udavili supružnici.

"Intervenisao sam skuterom koji imamo na raspolaganju. Otišao sam do njih, bili su između 50 i 100 metara od obale. Struja je odnijela ženu, intervenisao sam i izvukao je. Gospođa je bila pod vodom, doveo sam je do obale. Otišao sam i po gospodina koji je bio sa njom", rekao je Klaudiju Popesku, spasilac.

U Neptunu, jedan turista iz Bukurešta paralisao se od straha kada je shvatio da više ne može sam da izađe iz uzburkanih talasa.

(Telegraf.rs)

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