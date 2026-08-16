Porodica iz BiH prevarila tri sveštenika i vjernicu za 1,2 miliona evra

Protekle sedmice pred sudom u Pjaćenci pojavio se 76-godišnji italijanski državljanin, posljednji optuženi u slučaju porodice iz Bosne i Hercegovine, koja je prevarila tri italijanska sveštenika i vjernicu za 1,2 miliona evra.

Na samom početku suđenja on je rekao da su mu platili da izigrava njihovog “lažnog advokata”, ali i da je i sam prevaren jer je dobio samo “siću” od tolikog novca.

“Ja sam kreten, dali su mi samo dvije hiljade evra”. Kako je i sam priznao, on je u ovoj kriminalnoj mreži imao ulogu "lažnog advokata". Njegov zadatak je bio da zove žrtve, predstavlja se kao pravni zastupnik i potvrđuje lažne priče ostatka bande kako bi izmamio novac.

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U fokusu cijele prevare je četvoročlana porodica iz Bosne i Hercegovine i njeni dalji rođaci. Svi oni su činili kriminalnu grupu koja je na krajnje perfidan način izvlačila novac.

Oni su još prošle godine sklopili nagodbu o priznanju krivice i osuđeni su, dok je 76-godišnjak ostao jedini kojem se trenutno sudi u redovnom postupku.

Banda je imala detaljno razrađen plan, a za svoje žrtve su birali isključivo starije vjerske službenike (sveštenike) i vrlo religiozne ljude, računajući na njihovu empatiju, poodmakle godine i hrišćansku solidarnost.

Uglavnom su im prilazili sa lažnim pričama, izmišljali su teške životne sudbine - nepostojeće teške bolesti, izmišljene sudske sporove, deložacije ili dramatične finansijske krahove.

Uloga "lažnog advokata" je bila da, kada bi sveštenici pokazali sumnju, u priču bi se uključivao 76-godišnjak glumeći uglednog advokata koji hitno traži novac za "rješavanje pravnih problema" te ugrožene porodice.

Razmjere štete

Žrtve su bile toliko uvučene u mrežu laži da su prevarantima uplaćivale novac u više navrata tokom dužeg perioda. Ukupna šteta prelazi milion evra, što je potpuno ispraznilo privatne račune žrtava, ali i račune nekih župskih ureda. Jedan od oštećenih sveštenika je na sudu kratko izjavio: “Vjerovao sam im, a upao sam u zamku”.

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Inače, istragu su vodili italijanski karabinjeri pod nadzorom tužilaštva u Pjaćencii. Pored klasične prevare, grupa je bila optužena i za pranje novca, jer su ukradene svote brzo prebacivali i legalizovali kroz druge kanale.

(Nezavisne)