Uhapšen vozač autobusa: Zaspao tokom vožnje i usmrtio 12 ljudi

Vozač poljskog autobusa zaspao je prije teške nesreće u Mađarskoj i uhapšen je zbog stravične havarije u kojoj je 12 ljudi izgubilo život.

Policija je saopštila da se autobus sa 57 putnika i dva vozača kretao auto-putem M3 prema Njiređhazi, kada je kod Mezekerešteša sletio u jarak i prevrnuo se. Prema izjavama zvaničnika, veliki broj putnika je zadobio teške povrede i prebačen je u bolnicu, dok su u akciji spasavanja učestvovali policajci, vatrogasci i građani.

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski potvrdio je da je konzularna služba odmah aktivirana i da su u stalnom kontaktu sa mađarskim vlastima. Saobraćaj na toj dionici auto-puta bio je u potpunosti obustavljen zbog uviđaja i raščišćavanja terena, prenosi Teleks.