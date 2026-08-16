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Uhapšen vozač autobusa: Zaspao tokom vožnje i usmrtio 12 ljudi

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 11:06

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Екипе хитних служби на мjесту несреће након што је путнички аутобус слетио са пута и преврнуо се у канал поред ауто-пута између мјеста Мезекерестеш и Мезенађмихаљ у Мађарској, у недјељу, 16. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Zoltan Mathe (SUB)

Vozač poljskog autobusa zaspao je prije teške nesreće u Mađarskoj i uhapšen je zbog stravične havarije u kojoj je 12 ljudi izgubilo život.

Policija je saopštila da se autobus sa 57 putnika i dva vozača kretao auto-putem M3 prema Njiređhazi, kada je kod Mezekerešteša sletio u jarak i prevrnuo se. Prema izjavama zvaničnika, veliki broj putnika je zadobio teške povrede i prebačen je u bolnicu, dok su u akciji spasavanja učestvovali policajci, vatrogasci i građani.

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski potvrdio je da je konzularna služba odmah aktivirana i da su u stalnom kontaktu sa mađarskim vlastima. Saobraćaj na toj dionici auto-puta bio je u potpunosti obustavljen zbog uviđaja i raščišćavanja terena, prenosi Teleks.

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Mađarska

autobus

Crna hronika

Poljska

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