Uhapšen vozač autobusa: Zaspao tokom vožnje i usmrtio 12 ljudi

Autor:ATV redakcija
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Vozač poljskog autobusa zaspao je prije teške nesreće u Mađarskoj i uhapšen je zbog stravične havarije u kojoj je 12 ljudi izgubilo život.
Policija je saopštila da se autobus sa 57 putnika i dva vozača kretao auto-putem M3 prema Njiređhazi, kada je kod Mezekerešteša sletio u jarak i prevrnuo se. Prema izjavama zvaničnika, veliki broj putnika je zadobio teške povrede i prebačen je u bolnicu, dok su u akciji spasavanja učestvovali policajci, vatrogasci i građani.
Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski potvrdio je da je konzularna služba odmah aktivirana i da su u stalnom kontaktu sa mađarskim vlastima. Saobraćaj na toj dionici auto-puta bio je u potpunosti obustavljen zbog uviđaja i raščišćavanja terena, prenosi Teleks.
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