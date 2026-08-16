Ponovo se širi opasan virus: Ne ignorišite ove simptome

Specijalista epidemiologije Instituta za javno zdravlje Vojvodine Snežana Medić izjavila je za Tan‌jug da su ove nedjelje u Vojvodini registrovana prva tri slučaja groznice Zapadnog Nila ove sezone.

Medić je navela da infekcija u najvećem broju slučajeva prolazi bez simptoma i da kod oko 80 odsto zaraženih ubod inficiranog komarca neće dovesti do pojave bilo kakvih tegoba.

"Negdje u petini slučajeva javljaju se temperatura, groznica, glavobolja, osip i bolovi u mišićima, a to uglavnom prolazi bez potrebe za ozbiljnijim liječenjem", rekla je Medić.

Dodala je da se kod manjeg broja oboljelih mogu javiti ozbiljniji simptomi, poput glavobolje, povraćanja, pospanosti, izmijenjenog mentalnog stanja, paraliza i epileptičnih napada, koji zahtijevaju bolničko liječenje.

Medić je objasnila da su prirodni rezervoari virusa ptice, dok su komarci prenosioci, odnosno vektori bolesti, i naglasila da inficirani ljudi nisu zarazni za svoju okolinu.

Podsjetila je da se slučajevi groznice Zapadnog Nila u Srbiji registruju od 2012. godine, sa izuzetkom 2020. godine, kada slučajevi nisu zabilježeni, što se povezuje sa efektima pandemije.

"Sa globalnim otopljavanjem smatramo da će ove bolesti biti svake godine kod nas. Moguće je i da sezona bude duža, da se slučajevi registruju ranije tokom ljeta, a zatim praktično i tokom jeseni", rekla je Medić.

Govoreći o prevenciji, ona je istakla da je najvažnije spriječiti ubode komaraca, posebno kod starijih osoba i hroničnih bolesnika.

Preporučila je izbjegavanje boravka na otvorenom u područjima gdje ima mnogo komaraca, naročito u blizini stajaćih voda, močvarnih predjela i šuma, kao i izbjegavanje izlazaka u sumrak i zoru.

Medić je savjetovala i korišćenje repelenata na otkrivenim dijelovima tijela, postavljanje komarnika na prozore i pražnjenje nepokrivenih posuda sa vodom u dvorištima, u kojima se komarci mogu da razmnožavaju, prenosi Tanjug.