Logo

Ponovo se širi opasan virus: Ne ignorišite ove simptome

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 11:41

Komentari:

0
Маска вирус прехлада жена болест
Foto: Polina Tankilevitch/Pexels

Specijalista epidemiologije Instituta za javno zdravlje Vojvodine Snežana Medić izjavila je za Tan‌jug da su ove nedjelje u Vojvodini registrovana prva tri slučaja groznice Zapadnog Nila ove sezone.

Medić je navela da infekcija u najvećem broju slučajeva prolazi bez simptoma i da kod oko 80 odsto zaraženih ubod inficiranog komarca neće dovesti do pojave bilo kakvih tegoba.

"Negdje u petini slučajeva javljaju se temperatura, groznica, glavobolja, osip i bolovi u mišićima, a to uglavnom prolazi bez potrebe za ozbiljnijim liječenjem", rekla je Medić.

Dodala je da se kod manjeg broja oboljelih mogu javiti ozbiljniji simptomi, poput glavobolje, povraćanja, pospanosti, izmijenjenog mentalnog stanja, paraliza i epileptičnih napada, koji zahtijevaju bolničko liječenje.

Medić je objasnila da su prirodni rezervoari virusa ptice, dok su komarci prenosioci, odnosno vektori bolesti, i naglasila da inficirani ljudi nisu zarazni za svoju okolinu.

Podsjetila je da se slučajevi groznice Zapadnog Nila u Srbiji registruju od 2012. godine, sa izuzetkom 2020. godine, kada slučajevi nisu zabilježeni, što se povezuje sa efektima pandemije.

"Sa globalnim otopljavanjem smatramo da će ove bolesti biti svake godine kod nas. Moguće je i da sezona bude duža, da se slučajevi registruju ranije tokom ljeta, a zatim praktično i tokom jeseni", rekla je Medić.

Govoreći o prevenciji, ona je istakla da je najvažnije spriječiti ubode komaraca, posebno kod starijih osoba i hroničnih bolesnika.

Preporučila je izbjegavanje boravka na otvorenom u područjima gdje ima mnogo komaraca, naročito u blizini stajaćih voda, močvarnih predjela i šuma, kao i izbjegavanje izlazaka u sumrak i zoru.

Medić je savjetovala i korišćenje repelenata na otkrivenim dijelovima tijela, postavljanje komarnika na prozore i pražnjenje nepokrivenih posuda sa vodom u dvorištima, u kojima se komarci mogu da razmnožavaju, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

virus Zapadnog Nila

simptomi

Srbija

epidemija

Komentari (0)

Pročitajte više

Три свиње у тору.

Srbija

Afrička kuga odnijela više od 36.000 svinja

8 h

0
директор Документационо-информационог центра "Веритас" Саво Штрбац

Region

Štrbac: Hrvatska dobila šta je tražila - postala je smetlište Evrope

8 h

1
Екипе хитних служби на мjесту несреће након што је путнички аутобус слетио са пута и преврнуо се у канал поред ауто-пута између мјеста Мезекерестеш и Мезенађмихаљ у Мађарској, у недјељу, 16. августа 2026. године.

Svijet

Uhapšen vozač autobusa: Zaspao tokom vožnje i usmrtio 12 ljudi

8 h

0
Снијег усред августа: Док се Европа пржи, у овом кутку пале пахуље

Svijet

Snijeg usred avgusta: Dok se Evropa prži, u ovom kutku pale pahulje

9 h

0

Više iz rubrike

Три свиње у тору.

Srbija

Afrička kuga odnijela više od 36.000 svinja

8 h

0
trudnica trudnoća majka porodilja

Srbija

Uhapšen napadač na trudnicu: Nožem nasrnuo na vanbračnu partnerku

9 h

0
Коњ је пао на дјечака, смучило ми се: Свједок о трагедији на јахању

Srbija

Konj je pao na dječaka, smučilo mi se: Svjedok o tragediji na jahanju

22 h

0
Ухапшен београдски бизнисмен

Srbija

Uhapšen poznati beogradski biznismen

23 h

0

  • Najnovije

19

49

Prirodna bogatstva - resurs ili odgovornost?

19

38

Težak udes između Klašnica i Prnjavora, saobraćaj obustavljen

19

36

"Nametnute odluke visokih predstavnika u BiH su ništavne"

19

30

Održana 151. Nevesinjska olimpijada

19

25

Igor Dodik: Posebnu pažnju posvetiti položaju Srba u Federaciji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima