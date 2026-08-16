Minić o zapošljavanju djece poginulih boraca: Obezbijeđena nova radna mjesta

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je za djecu poginulih boraca već obezbijeđeno 23 nova radna mjesta, te najavio da će ukupan broj uskoro iznositi 28.

"Meni je drago što vam danas mogu saopštiti da ćemo od momenta kad smo se vidjeli do danas riješiti. Sa današnjim danom će biti 23 nova radna mjesta za djecu poginulih boraca, a ukupno će to biti, sa još tri, četiri, pet 28 radnih mjesta", rekao je Minić

On je naglasio da je riječ o izuzetno značajnoj investiciji u okviru koje je obuhvaćen veliki broj djece iz porodica poginulih boraca, sa ciljem da se napravi ozbiljna i dugoročna priča za ovu kategoriju stanovništva.