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Minić u Nevesinju: Realizujemo značajne investicije i rješavamo decenijski problem

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 12:41

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Премијер Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je tokom posjete Nevesinju da se u ovoj opštini realizuju značajne javne investicije Vlade Srpske.

Minić je najavio otvaranje novog proizvodnog pogona u oblasti auto-industrije i konačno rješavanje pitanja zapošljavanja djece poginulih boraca.

"Meni je drago što sam danas u Nevesinju. U Nevesinju se radi, ulaže i realizuju se javne investicije Vlade Republike Srpske na zahtjev lokalne zajednice, i možemo reći da se Nevesinje ozbiljno radi i gradi", rekao je Minić.

On je istakao da je tokom posjete razgovarano i o šteti koju je ovoj opštini nanio grad, te naglasio da je Vlada reagovala sa 300.000 KM podrške, uz najavu slanja dodatne komisije Ministarstva poljoprivrede naredne sedmice kako bi se precizno utvrdila šteta na usjevima, posebno na krompiru.

Prema njegovim riječima, Vlada Republike Srpske podržaće i održavanje tradicionalne "Nevesinjske olimpijade", kao manifestacije koja predstavlja kult ovog kraja, kako bi bila podignuta na još viši nivo.

Posebno je naglasio da je sa predstavnicima Opštine i Boračke organizacije dogovoreno rješavanje pitanja zapošljavanja djece poginulih boraca.

"Sa današnjim danom to će biti 23 nova radna mjesta za djecu poginulih boraca, a ukupno sa još tri, četiri, pet – biće 28 radnih mjesta. Dogovorili smo se sa predstavnicima Boračke organizacije da možemo reći da je to pitanje u Nevesinju praktično riješeno. Ostaje nam još jedna djevojka sa trogodišnjom stručnom spremom i to ćemo riješiti, kao i još jedan slučaj kroz predstojeći javni konkurs. Ovaj projekat je nešto što je trebalo odavno završiti i to je naša obaveza koja mora da postoji", rekao je Minić.

Osim toga, najavljena je i nova investicija koja će donijeti značajan broj novih radnih mjesta u Nevesinju.

"Radi se o prelijepoj priči za Nevesinje i Hercegovinu. Razgovarali smo sa predstavnicima firme iz auto-industrije. Za sada je zaposleno oko šest ljudi, a imaćemo ovdje za početak 50, a ukupno najmanje 100 ljudi koji će raditi. Radi se o već organizovanoj proizvodnji koja funkcioniše na četiri mjesta, tako da će Nevesinje biti peto. To su dijelovi za auto-industriju u poznatom tehnološkom procesu i za poznatog kupca", zaključio je Minić.

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Tagovi :

Nevesinje

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

Djeca poginulih boraca

premijer Republike Srpske

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