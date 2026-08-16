Avdalović: Vlada Srpske izdvojila dva miliona KM

Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović izjavio je da se u ovoj lokalnoj zajednici realizuju važni infrastrukturni i razvojni projekti, za koje je Vlada Republike Srpske ove godine izdvojila dva miliona KM kroz javne investicije.

On je istakao da je najveći dio tih sredstava 1,7 miliona KM usmjeren za rekonstrukciju i obnovu zgrade gimnazije u Nevesinju, dok je 300.000 KM predviđeno za obnovu puteva.

"Ministarstvo prosvjete i kulture pomoglo je osnovnu školu sa 170.000 KM, gdje su zamjenjeni otvori i radovi su već završeni, a rađene su i intervencije u područnim odjeljenjima u Bijenjoj i Kifinom Selu", rekao je Avdalović nakon sastanka sa premijerom Savom Minićem.

Prema njegovim riječima, Opština Nevesinje ove godine realizuje i druge značajne kapitalne projekte, među kojima su izgradnja potisnog cjevovoda od jezera Alagovac do rezervoara Rovi vredna 1,7 miliona KM, te izgradnja vodovoda u selima Trtine i Čanj vredna 350.000 KM preko Svjetske banke.

Pored toga, iz kabineta predsjednika Republike Srpske obezbijeđeno je 441.000 KM za proširenje vrtića. Avdalović je dodao da će Opština iz sopstvenih i kreditnih sredstava uložiti oko 2,3 miliona KM u vodosnabdijevanje, rekonstrukciju seoskih puteva i infrastrukturu u novom naselju od restorana "Stadion" do naselja Gvozd.

Na sastanku je razgovarano i o pomoći poljoprivrednicima pogođenim nevremenom i gradom koji je 21. jula nanio štetu u Lapčevinama, Batkovićima, Bojištima i Brataču. Komisija je procijenila štetu i napravila prijedlog, a Vlada i resorno ministarstvo bi narednih dana trebalo da odluče o načinu podrške.

Osim o investicijama i pripremama za 151. Nevesinjsku olimpijadu, bilo je riječi i o borbi sa požarima koji su proteklih dana zahvatili sjeverni dio Nevesinjskog polja, planinu Crvanj, kao i regione Koleško, Morine, Zalom, Bratač i Drežanj.

"Zahvaljujući pomoći Helikopterskog servisa Republike Srpske, pripadnika Oružanih snaga i vatrogasaca iz Trebinja, Gacka i Bileće, spasili smo ljude i imovinu i svi požari su trenutno pod kontrolom", rekao je Avdalović, najavivši zajednički obilazak terena sa premijerom Minićem.