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Minić u posjeti Nevesinju i Berkovićima

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 11:48

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Минић у посјети Невесињу и Берковићима

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić stigao je u radnu posjetu opštinama Nevesinje i Berkovići.

Sastanku u zgradi Opštinske uprave prisustvuju i ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ilija Tamindžija i zamjenik načelnika opštine Bogdan Botić.

Kako je najavljeno, biće razgovarano o aktuelnoj situaciji u ovoj lokalnoj zajednici, realizaciji započetih projekata, kao i planovima za naredni period.

Prema protokolu posjete, Minić će se u 12.00 časova u zgradi opštine sastati sa djecom poginulih boraca, a izjave za novinare su u 12.30 časova u holu opštinske zgrade.

Predsjednik Vlade Srpske potom će u 14.30 časova na Bratačkom lugu prisustvovati 151. Nevesinjskoj olimpijadi, tradicionalnoj sportsko-kulturnoj manifestaciji koja okuplja veliki broj učesnika i posjetilaca.

Nakon posjete Nevesinju, Minić će otputovati u Berkoviće, gdje je za 16.30 časova predviđen sastanak sa načelnikom ove opštine Bojanom Samardžićem.

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Tagovi :

Savo Minić

Milenko Avdalović

Nevesinje

Berkovići

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