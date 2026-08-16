Ovo je kraj paklenim vrućinama? Spremite se za oluje i potpuni preokret

Poznati regionalni meteorolog Marko Čubrilo objavio je novu vremensku prognozu prema kojoj nas već od ponedjeljka poslije podne očekuje destabilizacija atmosfere uz lokalne nepogode, dok bi krajem avgusta moglo uslijediti i trajnije osvježenje.

Prema Čubrilovim riječima, u ponedjeljak će do poslije podneva biti suvo i vrlo toplo, s maksimumima koji će se kretati od +21 na krajnjem sjeverozapadu do čak +37 stepeni Celzijusa na krajnjem jugoistoku regiona. Međutim, sa premještanjem hladnog fronta, prvo na zapadu i jugozapadu, a zatim i u ostalim krajevima, stiže naglo pogoršanje vremena. Očekuju se frontalne i predfrontalne nestabilnosti praćene grmljavinskim pljuskovima, lokalnim nepogodama i prolazno jakim do olujnim sjeverozapadnim vjetrom.

Utorak donosi prolazno osvježenje nad cijelim regionom, kada će se najviše dnevne temperature kretati između +22 i +27 stepeni Celzijusa.

Od srijede slijedi brza stabilizacija i novo otopljenje. Čubrilo ističe da bi u petak maksimumi, posebno na istoku, ponovo mogli dostizati oko +35 stepeni Celzijusa, dok će na zapadu već biti svježije i nestabilnije. Novo prolazno naoblačenje s pljuskovima i sjeverozapadnim vjetrom zahvatiće središnje i sjeverne dijelove regiona u petak poslije podne, a ostale predjele u subotu. Tokom vikenda temperature će se kretati od +24 do +31 stepen Celzijusa.

Umjereno toplo uz pojavu pljuskova zadržaće se do oko 27. avgusta, kada se očekuje jači uticaj Atlantika i dolazak novog hladnog fronta.

"To bi, najvjerovatnije, bila prekretnica u sinoptičkom trendu za ovo ljeto, te bi uslijedio period svježijeg i nestabilnog vremena", naveo je Čubrilo, uz napomenu građanima da za zvanične informacije prate i zvanične državne prognostičke zavode.