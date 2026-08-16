Logo

Ovo je kraj paklenim vrućinama? Spremite se za oluje i potpuni preokret

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 13:20

Komentari:

0
Облачно вријеме и олуја
Foto: Pexels

Poznati regionalni meteorolog Marko Čubrilo objavio je novu vremensku prognozu prema kojoj nas već od ponedjeljka poslije podne očekuje destabilizacija atmosfere uz lokalne nepogode, dok bi krajem avgusta moglo uslijediti i trajnije osvježenje.

Prema Čubrilovim riječima, u ponedjeljak će do poslije podneva biti suvo i vrlo toplo, s maksimumima koji će se kretati od +21 na krajnjem sjeverozapadu do čak +37 stepeni Celzijusa na krajnjem jugoistoku regiona. Međutim, sa premještanjem hladnog fronta, prvo na zapadu i jugozapadu, a zatim i u ostalim krajevima, stiže naglo pogoršanje vremena. Očekuju se frontalne i predfrontalne nestabilnosti praćene grmljavinskim pljuskovima, lokalnim nepogodama i prolazno jakim do olujnim sjeverozapadnim vjetrom.

Utorak donosi prolazno osvježenje nad cijelim regionom, kada će se najviše dnevne temperature kretati između +22 i +27 stepeni Celzijusa.

Od srijede slijedi brza stabilizacija i novo otopljenje. Čubrilo ističe da bi u petak maksimumi, posebno na istoku, ponovo mogli dostizati oko +35 stepeni Celzijusa, dok će na zapadu već biti svježije i nestabilnije. Novo prolazno naoblačenje s pljuskovima i sjeverozapadnim vjetrom zahvatiće središnje i sjeverne dijelove regiona u petak poslije podne, a ostale predjele u subotu. Tokom vikenda temperature će se kretati od +24 do +31 stepen Celzijusa.

Umjereno toplo uz pojavu pljuskova zadržaće se do oko 27. avgusta, kada se očekuje jači uticaj Atlantika i dolazak novog hladnog fronta.

"To bi, najvjerovatnije, bila prekretnica u sinoptičkom trendu za ovo ljeto, te bi uslijedio period svježijeg i nestabilnog vremena", naveo je Čubrilo, uz napomenu građanima da za zvanične informacije prate i zvanične državne prognostičke zavode.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

Vrijeme

dugoročna vremenska prognoza

Vremenska prognoza avgust

oblačno vrijeme

Komentari (0)

Pročitajte više

Премјер Републике Српске Саво Минић у Невесињу

Republika Srpska

Avdalović: Vlada Srpske izdvojila dva miliona KM

6 h

0
Премијер Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić u Nevesinju: Realizujemo značajne investicije i rješavamo decenijski problem

7 h

2
Срђан Амиџић

Republika Srpska

Amidžić: Bećirović nije pokojni Pedi Ešdaun i ne može smijenjivati srpske kadrove

6 h

10
Премијер Републике Српске Саво Минић у Невесињу

Republika Srpska

Minić o zapošljavanju djece poginulih boraca: Obezbijeđena nova radna mjesta

7 h

6

Više iz rubrike

Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.

Društvo

Obavještenje za vozače: Auto-trka zatvorila magistralu

10 h

0
Језеро у Трну током сунчаног прољећног дана.

Društvo

I danas vruće, temperatura do 38 stepeni

10 h

0
Крст у Српској православној цркви.

Društvo

Slavimo tri velika svetitelja: Ovo morate da uradite za mir i slogu u kući

11 h

0
Жена сједи у фризерском салону, док фризерка стоји иза ње.

Društvo

Šišanje postaje luksuz: Evo koliko koštaju frizerske usluge u Banjaluci

11 h

0

  • Najnovije

19

38

Težak udes između Klašnica i Prnjavora, saobraćaj obustavljen

19

36

"Nametnute odluke visokih predstavnika u BiH su ništavne"

19

30

Održana 151. Nevesinjska olimpijada

19

25

Igor Dodik: Posebnu pažnju posvetiti položaju Srba u Federaciji

19

21

Pilići uginuli, povrće propalo: Anđa u suzama sabira štetu zbog restrikcija vode

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima