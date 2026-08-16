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Obavještenje za vozače: Auto-trka zatvorila magistralu

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 09:01

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Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.
Foto: Pexels/Tim Samuel

Zbog održavanja brdske auto-trke "Nagrada opštine Vlasenica 2026", danas će biti obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Vlasenica-Han Pijesak, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Saobraćaj će od 11.00 do 13.00 časova i od 14.00 do 17.00 časova biti obustavljen od Romanijske ulice 26 u Vlasenici do restorana Ski-centra "Igrište".

Na putevima Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/ i danas se očekuje pojačan intezitet saobraćaja, kao i na većini graničnih prelaza.

Iz AMS Srpske vozače savjetuju da voze oprezno, poštuju saobraćajne propise i izbjegavaju rizična preticanja, te da zbog visoke dnevne temperature planiraju putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima.

U toku su radovi na magistralnom putu Klašnice-Banjaluka, gdje se saobraćaj odvija usporeno i dolazi do formiranja dugih kolona vozila.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom, naizmjenično.

U FBiH zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Iz AMS-a navode da je stanje na graničnim prelazima promjenljivo, gužve i duža zadržavanja su očekivana, te se vozačima savjetuje da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a prelaz Karakaj je za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, prenosi Srna.

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Tagovi :

obustava saobraćaja

Bosna i Hercegovina

stanje na putevima

Auto-moto

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