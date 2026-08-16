Obavještenje za vozače: Auto-trka zatvorila magistralu

Autor:ATV redakcija
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Zbog održavanja brdske auto-trke "Nagrada opštine Vlasenica 2026", danas će biti obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Vlasenica-Han Pijesak, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.
Saobraćaj će od 11.00 do 13.00 časova i od 14.00 do 17.00 časova biti obustavljen od Romanijske ulice 26 u Vlasenici do restorana Ski-centra "Igrište".
Na putevima Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/ i danas se očekuje pojačan intezitet saobraćaja, kao i na većini graničnih prelaza.
Iz AMS Srpske vozače savjetuju da voze oprezno, poštuju saobraćajne propise i izbjegavaju rizična preticanja, te da zbog visoke dnevne temperature planiraju putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima.
U toku su radovi na magistralnom putu Klašnice-Banjaluka, gdje se saobraćaj odvija usporeno i dolazi do formiranja dugih kolona vozila.
Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas.
Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom, naizmjenično.
U FBiH zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put.
Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.
Iz AMS-a navode da je stanje na graničnim prelazima promjenljivo, gužve i duža zadržavanja su očekivana, te se vozačima savjetuje da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera.
Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a prelaz Karakaj je za sve kategorije vozila.
Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, prenosi Srna.
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