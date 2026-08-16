Logo

Šišanje postaje luksuz: Evo koliko koštaju frizerske usluge u Banjaluci

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 08:19

Komentari:

0
Жена сједи у фризерском салону, док фризерка стоји иза ње.
Foto: Pexels

Cijene frizerskih usluga u Banjaluci znatno se razlikuju od salona do salona, a konačan račun najviše zavisi od dužine kose, vrste usluge i utrošenog materijala

Prema dostupnim podacima za Banjaluku, cijene frizerskih usluga kreću se u širokom rasponu, od najjeftinijih osnovnih usluga do nekoliko stotina maraka za zahtjevnije tretmane.

I dok će neko za šišanje i feniranje izdvojiti dvadesetak do tridesetak maraka, oni koji žele promjenu boje ili zahtjevniju tehniku farbanja za jedan odlazak u salon mogu izdvojiti i preko 300 KM.

Žensko šišanje oko 20 KM, farbanje i do 110 KM

Za žensko šišanje potrebno je izdvojiti oko 20 KM, dok se feniranje kreće od 15 KM pa do 50 KM, u zavisnosti od dužine kose.

Pranje kose u pojedinim salonima košta oko 10 KM, dok farbanje izrasta košta od 45 do 50 KM, a za farbanje cijele kose potrebno je izdvojiti od 60 do 110 KM, takođe u zavisnosti od dužine.

"Blajhanje korijena kreće se od 50 KM pa nadalje, a preliv od 50 KM do 80 KM. Za zahtjevnije tretmane cijene su znatno više. Balayage i airtouch kreću se od 150 do 350 KM, dopuna pramenova od 110 do 150 KM, dok skidanje boje može koštati između 180 i 280 KM", objasnili su iz jednog banjalučkog frizerskog salona.

Muško šišanje do 37 KM

Ni muško šišanje više nije jednoobrazna stavka na cjenovniku.

"Osnovne usluge kreću se od 15 KM do 29 KM, a fade šišanje može dostići 37 KM. D‌ječje šišanje do sedam godina je oko 25 KM", kazali su iz salona.

Tretmani za njegu kose dosežu 120 KM

Kada je riječ o dodatnoj njezi kose, cijene tretmana u salonima znatno variraju u zavisnosti od brenda i vrste tretmana.

"Tako kupku možete platiti pet KM, dok su maske 15 KM, a pojedini tretmani dosežu 120 KM. Tretmani poput Fusio Dose i Premiere kreću su oko 50 KM, dok su dostupne i jeftinije opcije poput Metal Detox kupke od pet KM i maske od 10 KM", objasnili su oni.

Za feniranje kraće kose i ampulu platila 120 KM

Strana državljanka N.B. rekla je da je ostala iznenađena kada su joj nedavno u jednom banjalučkom salonu feniranje kraće kose i ampula za oštećenu kosu naplaćeni 120 maraka.

"Otišla sam na feniranje i frizerka me je pitala želim li ampulu za oporavak kose, budući da mi je kosa oštećena. Rekla sam da može i znam da taj tretman može koštati više. Ipak sam ostala zatečena kada mi je rečeno da je cijena feniranja na kraju 120 maraka", ispričala je ona. Dodala je da je sama zatražila račun na kojem je vid‌jela da je taj tretman za dlaku 50 KM.

"Nisam iznenađena cijenom tog dodatnog preparata, već cijenom feniranja i pranja kose koja iznosi 70 KM, što je zaista skupo", rekla je ona.

Navodi da toliki ceh inače plati kada se dodatno šiša i farba u salonu, prenose Nezavisne.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

šišanje

frizer

Cijene

Banjaluka

Komentari (0)

Pročitajte više

Неколико путника страдало у превртању аутобуса

Svijet

Nekoliko putnika stradalo u prevrtanju autobusa

11 h

0
Кошаркашице Србије

Košarka

Ovo su sve košarkašice Srbije nosile oko ruke kada su pošle u istorijski meč

11 h

0
Вода, чесма

Banja Luka

Ogorčenje Banjalučana raste: Ako ne dođe voda danas, pakujem djecu...

21 h

4
Ротација полиције Републике Српске

Svijet

Povrijeđen bračni par u teškoj nesreći

21 h

1

Više iz rubrike

Врућина, топлотни талас

Društvo

Pakleno: Ovo je danas bio najtopliji grad u BiH

21 h

0
Казне не заустављају несавјесне возаче

Društvo

Kazne ne zaustavljaju nesavjesne vozače

1 d

2
Зграда МУП-а Републике Српске

Društvo

Trgovina djecom i dalje postoji: Gdje sistem zakazuje?

1 d

4
Нудио полицајцу мито па ухапшен

Društvo

Kazne do 1.500 KM: Građani dobili ozbiljno upozorenje

1 d

0

  • Najnovije

19

38

Težak udes između Klašnica i Prnjavora, saobraćaj obustavljen

19

36

"Nametnute odluke visokih predstavnika u BiH su ništavne"

19

30

Održana 151. Nevesinjska olimpijada

19

25

Igor Dodik: Posebnu pažnju posvetiti položaju Srba u Federaciji

19

21

Pilići uginuli, povrće propalo: Anđa u suzama sabira štetu zbog restrikcija vode

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima