Šišanje postaje luksuz: Evo koliko koštaju frizerske usluge u Banjaluci

Cijene frizerskih usluga u Banjaluci znatno se razlikuju od salona do salona, a konačan račun najviše zavisi od dužine kose, vrste usluge i utrošenog materijala

Prema dostupnim podacima za Banjaluku, cijene frizerskih usluga kreću se u širokom rasponu, od najjeftinijih osnovnih usluga do nekoliko stotina maraka za zahtjevnije tretmane.

I dok će neko za šišanje i feniranje izdvojiti dvadesetak do tridesetak maraka, oni koji žele promjenu boje ili zahtjevniju tehniku farbanja za jedan odlazak u salon mogu izdvojiti i preko 300 KM.

Žensko šišanje oko 20 KM, farbanje i do 110 KM

Za žensko šišanje potrebno je izdvojiti oko 20 KM, dok se feniranje kreće od 15 KM pa do 50 KM, u zavisnosti od dužine kose.

Pranje kose u pojedinim salonima košta oko 10 KM, dok farbanje izrasta košta od 45 do 50 KM, a za farbanje cijele kose potrebno je izdvojiti od 60 do 110 KM, takođe u zavisnosti od dužine.

"Blajhanje korijena kreće se od 50 KM pa nadalje, a preliv od 50 KM do 80 KM. Za zahtjevnije tretmane cijene su znatno više. Balayage i airtouch kreću se od 150 do 350 KM, dopuna pramenova od 110 do 150 KM, dok skidanje boje može koštati između 180 i 280 KM", objasnili su iz jednog banjalučkog frizerskog salona.

Muško šišanje do 37 KM

Ni muško šišanje više nije jednoobrazna stavka na cjenovniku.

"Osnovne usluge kreću se od 15 KM do 29 KM, a fade šišanje može dostići 37 KM. D‌ječje šišanje do sedam godina je oko 25 KM", kazali su iz salona.

Tretmani za njegu kose dosežu 120 KM

Kada je riječ o dodatnoj njezi kose, cijene tretmana u salonima znatno variraju u zavisnosti od brenda i vrste tretmana.

"Tako kupku možete platiti pet KM, dok su maske 15 KM, a pojedini tretmani dosežu 120 KM. Tretmani poput Fusio Dose i Premiere kreću su oko 50 KM, dok su dostupne i jeftinije opcije poput Metal Detox kupke od pet KM i maske od 10 KM", objasnili su oni.

Za feniranje kraće kose i ampulu platila 120 KM

Strana državljanka N.B. rekla je da je ostala iznenađena kada su joj nedavno u jednom banjalučkom salonu feniranje kraće kose i ampula za oštećenu kosu naplaćeni 120 maraka.

"Otišla sam na feniranje i frizerka me je pitala želim li ampulu za oporavak kose, budući da mi je kosa oštećena. Rekla sam da može i znam da taj tretman može koštati više. Ipak sam ostala zatečena kada mi je rečeno da je cijena feniranja na kraju 120 maraka", ispričala je ona. Dodala je da je sama zatražila račun na kojem je vid‌jela da je taj tretman za dlaku 50 KM.

"Nisam iznenađena cijenom tog dodatnog preparata, već cijenom feniranja i pranja kose koja iznosi 70 KM, što je zaista skupo", rekla je ona.

Navodi da toliki ceh inače plati kada se dodatno šiša i farba u salonu, prenose Nezavisne.