Konj je pao na dječaka, smučilo mi se: Svjedok o tragediji na jahanju

Na današnjem prvenstvu Srbije u jahanju, u Kovilovu, došlo je do teške tragedije.

Jedan dječak (13) iz Beograda izgubio je život oko 12 sati tokom nastupa, kada je njegov konj pao na njega.

Kako "Kurir" saznaje, tinejdžer je na konju preskakao prepone, međutim, životinja se odjednom saplela.

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"Bio sam na dva metra od tog mjesta. Dječakov konj je preskočio nekoliko prepona, ali jednu nije uspio i odmah je pao i to na mališana. Pao mu je na glavu i grudni koš, zamislite tu težinu koja se sručila na jadno dijete, odmah mi se slošilo od prizora. Dijete je samo ležalo na zemlji, prizor je bio stravičan", priča za "Kurir" jedan očevidac teške tragedije.

Prema informacijama portala, dječaka je Hitna pomoć odvezla u Urgentni centar gdje je preminuo uprkos nadljudskim naporima ljekara.

"Imao je brojne teške povrede. Ljekari su dali sve od sebe da ga spasu, ali povrede su, nažalost, bile preteške", rekao je za "Kurir" izvor blizak slučaju.

Brojni posjetioci i učesnici državnog takmičenja u jahanju duboko su potreseni nakon tragedije.

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"Ovo je trebalo da bude veseo dan, kao i svaki drugi kada se naša djeca takmiče sa svojim plemenitim životinjama. Ipak, i u ovom sportu se događaju nesreće. Prije dva dana se dogodila ista nesreća, kada je pao konj jedne djevojčice na takmičenju u Kovilovu, ali srećom nije pao na nju. Danas je nesrećni dječak poginuo baveći se sportom koji voli. Moja kćerka je bila na redu poslije njega i čekala je svoj nastup, ali ga nije dočekala. Još uvijek ne mogu da dođem sebi. Teško nam pada i što niko nije mogao da mu pomogne. Čuo sam da je trenirao u klubu Šou Džamp Kovilovo. Ovo je preteška tragedija za sve nas", navodi za "Kurir" otac jedne učesnice takmičenja.

Policija je obavila uviđaj na licu mjesta, a istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće.