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Бомба на Маракани: Михаило Ристић се вратио у Звезду

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 20:55

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Михаило Ристић
Фото: Screenshot / YouTube

Црвена звезда је током ове суботе одрадила два велика посла.

Наир Тикнизјан је продат Олимпијакосу у трансферу од 5+1 милион евра, а истог дана постигнут је договор да се Михаило Ристић врати на Маракану, потврђено је "Телеграфу".

Ристић је доведен као замјена за репрезентативца Јерменије. Слободан је играч, бивши репрезентативац Србије и Звездино дијете, које је прошло читаву омладинску школу клуба.

Михаилу Ристићу је овог љета истекао уговор са Селтом из Вига, а Звезда је искористила чињеницу да је слободан играч и да га може довести без обештећења.

Чим је реализован трансфер Тикнизјана, отворио се простор да се Ристић врати на Маракану.

Ристић је одиграо девет мечева за репрезентацију Србије. Поникао је у Звезди, потом је играо за Краснодар, Спарту из Прага, Монпеље, Бенфику и Селту из Вига.

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Тагови :

ФК Црвена звезда

Михаило Ристић

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