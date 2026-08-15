Бомба на Маракани: Михаило Ристић се вратио у Звезду

Аутор:АТВ редакција
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Црвена звезда је током ове суботе одрадила два велика посла.
Наир Тикнизјан је продат Олимпијакосу у трансферу од 5+1 милион евра, а истог дана постигнут је договор да се Михаило Ристић врати на Маракану, потврђено је "Телеграфу".
Ристић је доведен као замјена за репрезентативца Јерменије. Слободан је играч, бивши репрезентативац Србије и Звездино дијете, које је прошло читаву омладинску школу клуба.
Михаилу Ристићу је овог љета истекао уговор са Селтом из Вига, а Звезда је искористила чињеницу да је слободан играч и да га може довести без обештећења.
Чим је реализован трансфер Тикнизјана, отворио се простор да се Ристић врати на Маракану.
Ристић је одиграо девет мечева за репрезентацију Србије. Поникао је у Звезди, потом је играо за Краснодар, Спарту из Прага, Монпеље, Бенфику и Селту из Вига.
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