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Драма на квадрат: Јуркас херој, Борац у плеј-офу након пенала

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 21:45

Коментари:

4
Витебск - Борац
Фото: ФК Борац/Владимир Шутвић

Фудбалери Борца пласирали су се у плеј-оф квалификација за Лигу конференција након што су послије извођења једанаестераца били бољи од Витебска.

Имао је до посљедњег секунда, у 120 минута игре, Борац сјајну прилику, али онда шок.

Примили су гол на самом истеку па је утакмица отишла на пенале.

Тамо су били успјешнији и отишли у плеј-оф.

Борац је у госте донио гол предности који је анулиран посљедњег минута првог полувремена. За 1:0 погодио је Клеонизе.

Иако су Бањалучани покушавали до краја регуларног дијела да заврше причу, у томе нису успјели па се отишло у продужетке.

Декет у 103. минуту тресе мрежу домаћина и тада се чинило да је то то. Међутим, онда је услиједио шок, и то најокрутнији начин.

На самом крају у четвртој секунди петог минута судијског времена Витебск стиже до гола. Концевој сјајно тресе мрежу из слободњака, што је аутоматски значило да ћемо гледати пенале.

Тамо смо гледали само једног човјека. Младен Јуркас је био сјајан на голу Бањалучана - скинуо је два ударца.

Битно је напоменути да је имао прилику да раније заврши цијелу причу јер је био на лопти Концевоја, али је недостајало мало среће јер је лопта коју је скинуо отишла у стативу и одбила се у гол.

Све у свему, Бањалука слави пролазак даље, а до Европе је остала још једна препрека - а то ће бити или Викингур или Тун.

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Тагови :

ФК Борац

Лига Конференција

Коментари (4)

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