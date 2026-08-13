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Борац вечерас игра реванш: "Имамо један циљ"

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 08:47

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Борац
Фото: ФК Борац

Фудбалери бањалучког Борца играју вечерас са екипом МЛ Витебска у оквиру другог меча трећег кола квалификација за Лигу конференција.

Меч почиње од 19 часова.

Подсјетимо, Бањалучани су у првом мечу славили 1:0, а гол за Борац постигао је Стефан Савић.

Тренер Борца, Винко Мариновић, раније је поручио да његов тим у реваншу мора бити компактан и дисциплинован, али и довољно храбар када има лопту у свом посједу.

Шеф стручног штаба Бањалучана свјестан је да његову екипу очекује потпуно другачија утакмица од оне у првом сусрету, али је јасно поручио шта је циљ Борца.

"Имамо један циљ, а он је да прођемо даље и вјерујем да ће екипа у реваншу дати све од себе и испунити све задатке које има пред собом и да ћемо се на крају пласирати у плеј-оф", истакао је Мариновић.

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Тагови :

Винко Мариновић

ФК Борац

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