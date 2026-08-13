Борац вечерас игра реванш: "Имамо један циљ"

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког Борца играју вечерас са екипом МЛ Витебска у оквиру другог меча трећег кола квалификација за Лигу конференција.
Меч почиње од 19 часова.
Подсјетимо, Бањалучани су у првом мечу славили 1:0, а гол за Борац постигао је Стефан Савић.
Тренер Борца, Винко Мариновић, раније је поручио да његов тим у реваншу мора бити компактан и дисциплинован, али и довољно храбар када има лопту у свом посједу.
Шеф стручног штаба Бањалучана свјестан је да његову екипу очекује потпуно другачија утакмица од оне у првом сусрету, али је јасно поручио шта је циљ Борца.
"Имамо један циљ, а он је да прођемо даље и вјерујем да ће екипа у реваншу дати све од себе и испунити све задатке које има пред собом и да ћемо се на крају пласирати у плеј-оф", истакао је Мариновић.
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