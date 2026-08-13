Необична пошиљка: Заплијењени пакети кокаина са наљепницама Халанда

Аутор:АТВ редакција
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Наљепнице са ликом норвешког фудбалског аса Ерлинга Халанда нашле су се на пакетима у којима је био кокаин заплијењен у камиону у близини границе са Колумбијом, преноси АП.
Еквадорска полиција саопштила је да је возач ухапшен након што је заплијењено 469 килограма кокаина, сакривених у дуплом дну камиона, али да за сада остаје нејасно зашто су на пакетима биле наљепнице са Халандовим ликом.
Уобичајена пракса трговаца наркотицима је да своје пошиљке означавају именима познатих спортиста и других јавних личности како би даљим дистрибутерима дали информације о произвођачу пошиљке и клијента којем је намијењена.
Норвежанин Ерлинг Халанд постао је феномен на друштвеним мрежама након што је у јулу постигао седам голова на четири утакмице Свјетског првенства, преноси Срна.
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