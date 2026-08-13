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Дефинитивно је: Ово је нови тренер Звезде

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 21:22

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Дефинитивно је: Ово је нови тренер Звезде
Фото: АТВ / Никола Лучић

Алберт Ријера, шпански стручњак, нови је тренер Црвене звијезде.

Ријера је у каријери, прије доласка на Маракану, радио као помоћни тренер у Галатасарају, а потом је предводио Олимпију из Љубљане, Цеље у два наврата, затим француски Бордо, да би ову сезону почео на клупи Ајнтрахта из Франкфурта.

Ријера је још док је тренирао Цеље био на мети Звезде, али је умјесто доласка у Звезду одлучио да продужи уговор са тимом из Словеније, да би уместо Владана Милојевића у Љутице Богдана стигао Дејан Станковић.

У Ајнтрахту се задржао само четири мјесеца, и на 14 утакмица је имао четири побједе, пет ремија и пет пораза.

Деби на клупи Звезде имаће на утакмици против Викторије Плзењ у четвртак у Београду.

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Тагови :

Алберт Ријера

ФК Црвена звезда

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