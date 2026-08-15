Студент копао септичку и нашао злато вриједно милионе - ВИДЕО

Аутор:АТВ редакција
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За студента на љетном послу на белгијском градилишту, израз “новац бачен у вјетар” попримио је потпуно ново значење.
Ископавајући ровове за канализациони систем, наишао је на скривено благо злата процијењене вриједности од 9 милиона евра.
"Одједном смо видјели да тамо нешто лежи", изјавио је 18-годишњи Коби за белгијску информативну мрежу ВТМ.
"Најприје сам мислио да су то кованице од 1 евра. Зато смо их почели откопавати. Затим смо угледали златну полугу. Испоставило се да је тога мало више него што смо мислили", додао је.
Студент, чији пуни идентитет није откривен, радио је с колегама на мјесту некадашње пиваре у улици Ван Лангенховестрат у Син-Жили-Дендермондеу, око 30 километара сјеверозападно од Брисела, када су у уторак дошли до открића.
Сто пун златних полуга
Скровиште је било спремљено у врећи у зазиданом подрумском зиду испод раскошне виле.
Скровиште, које укључује златне кованице, грумене и нумерисане златне полуге, било је спремљено у врећи у зазиданом подрумском зиду испод раскошне виле првобитно изграђене за власника пиваре, Теофилуса Ван Аша, крајем 19. вијека.
Коби је рекао:
"То једноставно није нешто што очекујете док радите обичног уторка ујутро, додавши како се чини да је благо намјерно сакривено. Било је заиста зазидано ондје – не у сефу или нечему сличном".
Производња пива на тој локацији започела је 1899. и престала 1970. године, а заштићено имање – чија врата од кованог жељеза још увијек носе иницијале “ВА” – у потпуности обнавља организација за социјалну његу КАВ Ост-Вландерен ради стварања нових канцеларија и стамбених простора.
"Бруверсхуис је била прекрасна зграда, али се у потпуности реконструише изнутра", рекао је Герт Хилер из КАВ-а за медиј ХЛН.
На крају ће остати само зидови. Радници су постављали дренажне цијеви када су наишли на злато.
Коби и његове колеге позвали су полицију и обавијестили КАВ чим су наишли на скривено злато. Благо је у међувремену пребачено у сигурни објект у Бриселу до завршетка детаљне званичне истраге ради утврђивања законитог власништва.
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