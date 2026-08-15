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Паклено: Ово је данас био најтоплији град у БиХ

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 22:15

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Врућина, топлотни талас
Фото: АТВ / Бранко Јовић

У Босни и Херцеговини у недјељу ће превладавати сунчано и топло вријеме, уз највише дневне температуре до 37 степени.

Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода БиХ, јутарње температуре кретаће се између 14 и 20, док ће на југу земље достизати до 26 степени.

Највише дневне температуре биће између 30 и 37 степени.

На југу и југозападу дуваће слаб до умјерен југозападни вјетар, док се у остатку земље очекује источни и сјевероисточни вјетар.

Мостар опет најтоплији

И субота је у Босни и Херцеговини протекла уз сунчано вријеме.

У 14:00 сати највиша температура измјерена је у Мостару, гдје је било 38 степени.

У истом термину у Бањалуци су измјерена 34 степена, у Приједору 33, Требињу 32, Сарајеву 31, Ливну 30, док је на Иван-седлу било 25.

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Тагови :

врућина

Мостар

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