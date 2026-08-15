Огорчење Бањалучана расте: Ако не дође вода данас, пакујем дјецу...

Аутор:Лана Остојић
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Скоро два мјесеца траје љето. Толико у бројним селима надомак Бањалуке трају проблеми с несташицом воде.
У некима вода није потекла из чесме и по 15 дана. А температуре расту.
Канте се пуне, флаше се чувају, а вода се чека као да је ријеч о нечему што је луксуз, а не основна животна потреба. Вода им понекад стигне тек у зору, и то на кратко.
За породице са малом дјецом, свака кап значи много. У суботу је, према најавама од раније, требало да стигне рјешење, нови водоводни систем који би коначно напунио празне цијеви. Али, вода још није потекла.
Надлежни најављују, мјештани чекају. И све су нестрпљивији. Како изгледа живот када отворите славину на 40 степени, а из ње, данима, не изађе ни кап, боље да не знате из искуства.
"Ако не дође данас вода, пакујем дјецу и одох код директора и штрајкујем", поручује једна огорчена мјештанка Мишиног Хана.
Све детаље погледајте у видео прилогу у наставку.
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