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Од Гомионице до Крке за Слободана: Бањалучани у хуманитарној мисији

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 15:26

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Јован Бркић и Војин Шајић крећу на хуманитарну вожњу
Фото: Уступљена фотографија

Јован Бркић и Војин Шајић крећу на хуманитарну вожњу од Гомионице до манастира Крка и Крупа како би помогли лијечење Слободана Кесића.

Млади Богојављенски пливачи из Бањалуке, Јован Бркић и Војин Шајић, у суботу, 15. августа, кренуће на хуманитарну бициклистичку вожњу од манастира Гомионица до манастира Крка и Крупа у Хрватској.

Ову акцију организују уз подршку Удружења грађана „Богојављенски пливачи“, а њен циљ је прикупљање новца за лијечење њиховог колеге Слободана Кесића, који је прије пет година, усљед тешке болести, остао без вида.

Кесићу су за повратак вида потребни додатно лијечење, операција и медицинске терапије на клиници у иностранству.

Јован и Војин ће пут започети у манастиру Гомионица, гдје ће, уз благослов монаштва, кренути према Новом Граду и Бихаћу, а потом наставити преко Книна до манастира Крка и Крупа.

Јован и Војин крећу на хуманитарну вожњу
Јован и Војин крећу на хуманитарну вожњу

„Слободан је увијек био неко ко је кроз посао медицинског техничара и хуманитарни рад помагао људима у невољи, а сада је ред на нас да будемо његов ослонац“, поручују младићи.

Ова вожња није само спортски изазов, већ прије свега позив на солидарност и подршку човјеку који се годинама бори за повратак вида.

Организатори позивају све који су у могућности да помогну донацијом, али и да информацију о акцији подијеле са породицом, пријатељима и познаницима.

Донације се могу уплатити на:

Број рачуна: 5551000072990916

Банка: Нова Банка а.д. Бања Лука

Прималац: Кесић Слободан

Свака донација, али и свако дијељење апела, може бити важан корак ка Слободановом лијечењу и повратку вида.

Јован и Војин на пут крећу са жељом да километре које пређу претворе у поруку хуманости и подршке свом колеги.

Хуманитарну вожњу грађани могу пратити и на Инстаграм профилу @ug_bogojavljenski_plivaci.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Слободан Кесић

хуманост

Јован Бркић

Војин Шајић

Бањалука

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