Присјели нам бесплатни прикључци

Аутор:Марија Милановић
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Бања Лука је први град који је домаћинствима на територији града Бање Луке обезбиједио бесплатне прикључке на водоводну и канализациону мрежу, али је и први у коме велики број становника, данима, седмицама па и много дуже од тога немају уредно водоснабдијевање.
Помпезна најава, грандиозна додјела, памфлети, флајери и картице за пријатеље, породицу, за подршку и олакшице, дијелили су се испред Града Бањалука шаком и капом.
Прије три године градоначелник Драшко Станивуковић сазвао је прес конференцију, сабрао сараднике и са руководством бањалучког Водовода најавио новитете, које нико нигдје нема. Бесплатни прикључци за воду!
„Они сада неће морати да издвајају између 700 и 800 КМ за прикључак, колико је то био случај сада, од сутра ће то бити потпуно бесплатно. Сви ти суграђани ће од Града добити поклон ваучер у вриједности тог прикључка и све иде на терет Града и Водовода. То је једна значајна ствар и уштеда“, поручио је градоначелник прије три године.
Међутим, бајковите најаве и олакшице становници Бањалуке платили су својим леђима.
Доласком топлих дана чешће су имали прилику да воду сипају из флаша, канистера, бидона или цистерне, која их је посјећивала, некада редовно, а некада уз молбе и позиве.
Бистрица, Драгочај, Рамићи, Доња Кола, нека су од насеља која воде вишемјесечну борбу са водом и надлежнима задуженим за несметано допремање воде у њихове домове.
Бања Лука
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И тако, воде нема, најављено је да би ових дана могло доћи до стабилизације и коначног рјешења, али авај. Од обећања се не живи, не напаја стока, не пере веш, не купа, те остаје нада да ће ово обећање бити ријешено, или ће у у супротном мјештани Бистрице, а вјерујемо и осталих насеља и узети ствар у своје руке, како су најавили.
Поред становништва које већ дуго времена води свакодневницу у суровим условима, бесплатни прикључци дохакали су и Водоводу.
Бесплатни прикључци воде за грађане коштали су бањалучки „Водовод“ више од 1,1 милиона марака, открио је портал Капитал.
Из овог предузећа прецизирали су за овај портал да су од 1. априла 2023. године од када се примјењује одлука о бесплатним прикључцима, па до краја 2025. године по овом основу имали трошак од тачно 1.142.719 КМ.
Бања Лука
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Ипак, из Водовода оцјењују да у суштини нису остали без прихода, прецизирајући да ће кроз продају воде вратити уложена средства.
„Током 2024. фактурисано је 601.287 кубика воде више у односу на 2023. годину, а у 2025. години очитано стање код потрошача је за 581.729 кубика више у односу на 2023. годину, од када је и почела уградња бесплатних прикључака. Такав тренд ће се наставити и у будућности, што значи да ће Водовод кроз продају воде вратити уложено“, наводи се у одговору.
С обзиром на губитке настале током пуцања цијеви, а које смо имали прилику гледати у протеклом периоду те чињеницу да водоснабдијевање није било уредно, питање је ко ће и на који начин „покрпити“ настале губитке.
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