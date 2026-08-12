Logo

Присјели нам бесплатни прикључци

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

Марија Милановић
12.08.2026 14:50

Коментари:

0
Славина-чесма-вода
Фото: АТВ

Бања Лука је први град који је домаћинствима на територији града Бање Луке обезбиједио бесплатне прикључке на водоводну и канализациону мрежу, али је и први у коме велики број становника, данима, седмицама па и много дуже од тога немају уредно водоснабдијевање.

Помпезна најава, грандиозна додјела, памфлети, флајери и картице за пријатеље, породицу, за подршку и олакшице, дијелили су се испред Града Бањалука шаком и капом.

Прије три године градоначелник Драшко Станивуковић сазвао је прес конференцију, сабрао сараднике и са руководством бањалучког Водовода најавио новитете, које нико нигдје нема. Бесплатни прикључци за воду!

Град Бањалука бесплатни прикључци за воду
Град Бањалука бесплатни прикључци за воду

„Они сада неће морати да издвајају између 700 и 800 КМ за прикључак, колико је то био случај сада, од сутра ће то бити потпуно бесплатно. Сви ти суграђани ће од Града добити поклон ваучер у вриједности тог прикључка и све иде на терет Града и Водовода. То је једна значајна ствар и уштеда“, поручио је градоначелник прије три године.

Међутим, бајковите најаве и олакшице становници Бањалуке платили су својим леђима.

Доласком топлих дана чешће су имали прилику да воду сипају из флаша, канистера, бидона или цистерне, која их је посјећивала, некада редовно, а некада уз молбе и позиве.

Бистрица, Драгочај, Рамићи, Доња Кола, нека су од насеља која воде вишемјесечну борбу са водом и надлежнима задуженим за несметано допремање воде у њихове домове.

Сува славина чесма

Бања Лука

Док трају обећања, славине суве: Мјештани на измаку и снаге и стрпљења

И тако, воде нема, најављено је да би ових дана могло доћи до стабилизације и коначног рјешења, али авај. Од обећања се не живи, не напаја стока, не пере веш, не купа, те остаје нада да ће ово обећање бити ријешено, или ће у у супротном мјештани Бистрице, а вјерујемо и осталих насеља и узети ствар у своје руке, како су најавили.

Поред становништва које већ дуго времена води свакодневницу у суровим условима, бесплатни прикључци дохакали су и Водоводу.

Бесплатни прикључци воде за грађане коштали су бањалучки „Водовод“ више од 1,1 милиона марака, открио је портал Капитал.

Из овог предузећа прецизирали су за овај портал да су од 1. априла 2023. године од када се примјењује одлука о бесплатним прикључцима, па до краја 2025. године по овом основу имали трошак од тачно 1.142.719 КМ.

Чесма

Бања Лука

Славине суве, а из Водовода "теку" лажна обећања: Бистрица већ 20 дана без воде

Ипак, из Водовода оцјењују да у суштини нису остали без прихода, прецизирајући да ће кроз продају воде вратити уложена средства.

„Током 2024. фактурисано је 601.287 кубика воде више у односу на 2023. годину, а у 2025. години очитано стање код потрошача је за 581.729 кубика више у односу на 2023. годину, од када је и почела уградња бесплатних прикључака. Такав тренд ће се наставити и у будућности, што значи да ће Водовод кроз продају воде вратити уложено“, наводи се у одговору.

С обзиром на губитке настале током пуцања цијеви, а које смо имали прилику гледати у протеклом периоду те чињеницу да водоснабдијевање није било уредно, питање је ко ће и на који начин „покрпити“ настале губитке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

Водовод Бањалука

Водоснабдијевање

бесплатни прикључци

несташица воде

Коментари (0)

Више из рубрике

Жура табла са натписом "Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука".

Бања Лука

Објављени резултати конкурса за вртиће у Бањалуци: Погледајте да ли је ваше дијете примљено

1 д

3
Жена одврће славину из које не тече вода

Бања Лука

Нинковић: Бојим се да нови цјевовод према Туњицама неће трајно ријешити проблем

1 д

3
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић

Бања Лука

"Наплата паркинга и нова Одлука би могла добити епилог пред Уставним судом"

1 д

0
Бојан Кресојевић: Прави Србин не једе месни нарезак

Бања Лука

Бојан Кресојевић: Прави Србин не једе месни нарезак

1 д

5

  • Најновије

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

19

47

Плате до 2.580 КМ: Град у БиХ тражи раднике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима