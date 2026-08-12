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Бојан Кресојевић: Прави Србин не једе месни нарезак

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 11:32

Коментари:

5
Бојан Кресојевић: Прави Србин не једе месни нарезак
Фото: Envato, Facebook

Мало ко на политичкој сцени изазове толико негативних коментара као ПСС-ова узданица Бојан Кресојевић. Посланик ПДП-а у НСРС, власник фирме "Optimum solutions" и запосленик по неком основу у Градској управи, каже да прави Срби не једу месни нарезак.

"Прави Србин не једе месни нарезак. Једе суво месо са сланином, питом, кајмаком, домаћом салатом, бијелим луком као што је овдје на Купресу. Док нам је домаћина на селу, имаћемо државу", каже Кресојевић у снимку.

Бригу о сељаку који ће Србину производити суво месо и кајмак Бојан Кресојевић заједно са својим ПСС-ом и Градском управом у Бањалуци демонстрира свакодневно. Ово љето су их оставили без воде. Толико су се побринули за њих да су им обезбиједили воду у језеру код Делте, а саобраћајним циркусом у Бањалуци осигурали су слаб проток саобраћаја због чега је сваки сељак могао без проблема да доведе стоку на појило.

Бојан Кресојевић

Република Српска

Писмо уреднице ИП-а Андрее Јаглице Бојану Кресојевићу

Зими су путеви у околини Бањалуке сређени само када се снијег отопи, или када бањалучка клика крене по осушено месо. Видјеће се и у јесен када крене кампања и када дођу по ајвар.

Изгледа да проблем није када село нема основну инфраструктуру, него када Србин отвори конзерву месног нареска. До октобра, довољно је само прочитати коментаре које је Кресојевић добио. Све је речено.

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Тагови :

Бојан Кресојевић

месни нарезак

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