Бојан Кресојевић: Прави Србин не једе месни нарезак

Аутор:АТВ редакција
Коментари:5
Мало ко на политичкој сцени изазове толико негативних коментара као ПСС-ова узданица Бојан Кресојевић. Посланик ПДП-а у НСРС, власник фирме "Optimum solutions" и запосленик по неком основу у Градској управи, каже да прави Срби не једу месни нарезак.
"Прави Србин не једе месни нарезак. Једе суво месо са сланином, питом, кајмаком, домаћом салатом, бијелим луком као што је овдје на Купресу. Док нам је домаћина на селу, имаћемо државу", каже Кресојевић у снимку.
Бригу о сељаку који ће Србину производити суво месо и кајмак Бојан Кресојевић заједно са својим ПСС-ом и Градском управом у Бањалуци демонстрира свакодневно. Ово љето су их оставили без воде. Толико су се побринули за њих да су им обезбиједили воду у језеру код Делте, а саобраћајним циркусом у Бањалуци осигурали су слаб проток саобраћаја због чега је сваки сељак могао без проблема да доведе стоку на појило.
Република Српска
Писмо уреднице ИП-а Андрее Јаглице Бојану Кресојевићу
Зими су путеви у околини Бањалуке сређени само када се снијег отопи, или када бањалучка клика крене по осушено месо. Видјеће се и у јесен када крене кампања и када дођу по ајвар.
Изгледа да проблем није када село нема основну инфраструктуру, него када Србин отвори конзерву месног нареска. До октобра, довољно је само прочитати коментаре које је Кресојевић добио. Све је речено.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 седм11
Република Српска
3 седм2
Бања Лука
3 седм3
Република Српска
3 седм10
Бања Лука
1 д1
Бања Лука
1 д1
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д1
Најновије
20
03
20
02
19
59
19
52
19
47
Тренутно на програму