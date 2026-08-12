Врућине и несташица воде узеле данак: Све више Бањалучана тражи љекарску помоћ

Аутор:АТВ редакција
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Рекордне температуре као и несташица воде у Бањалуци, довели су не само до свакодневних него и оних здравствених проблема.
„Високе температуре су изазвале погоршање здравственог стања код наших суграђана због чега ми у нашим амбулантама, посебно у амбулантама Хитне медицинске помоћи биљежимо већи број пацијената, далеко већи него што је то у уобичајеном раду. Служба хитне медицинске помоћи је током протеклог викенда је отприлике по смјени имала око стотину пацијената с тим да се најмање 20 односило на кућне посјете, које су наши тимови обавили у кућним условима“, рекла је директор Дома здравља Бањалука и одборник у градској Скупштини, Невена Тодоровић.
Ријеч је о хроничним пацијентима, кардиолошким те пулмолошким, како наводи Тодоровић, као и пацијенти који имају шећерну болест.
„Углавном се радило о погоршању њиховог здравственог стања. Затим ради се о пацијентима, који су имали некакву алергијску реакцију или на храну или на убод инсекта с обзиром да је боравак у природи сада некад и током читавог дана. Код дјеце доминирају инфекције као што су прехладе и цријевне инфекције“, рекла је Тодоровић.
Оно што је обиљежило како овај тако и претходне викенде, нажалост јесте саобраћајни трауматизам, гдје се догодило неколико саобраћајних незгода и несрећа, а неке од њих и са смртним исходом.
„Саобраћајни трауматизам у принципу нама тренутно одузима највише времена и утиче на рад и одузима много више времена у односу на протекле године. Шта се дешава и зашто је повећан саобраћајни трауматизам о томе свакако требају да разговарају стручњаци саобраћајне струк, али оно што колеге наводе јесте да се радило о тренуцима непажње, разговору на телефон, узимању алкохола, као и опојних дрога, посебно у вечерњим часовима“, казала је Тодоровић.
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Поред наведеног, велики проблем грађанима прави и несташица воде.
„Као љекар, као одборник и као комшија искрено да вам кажем, нико не може остати имун на оне који немају воду. Ми који је свакодневно имамо не можемо ни замислити како је онима који на плус 40 у вишечланима породицама посебно немају воду. Свакако да апсолутно требамо да се солидаришемо, као становништво Залужана, којима ће се у одређеном периоду бити искључена вода, како би се она пустила насељима, која је немају“, рекла је Тодоровић.
Она је напоменула да због климатских промјена и суше, долази до пада водостаја, да ријеке остају без већих количина воде али да у овом случају све расположиве службе, а које је именовао Штаб за ванредне ситуације Бањалука морају грађанима допремати на вријеме бар питку воду.
„Када прође овај љетни период треба се направити карта како би се видјело која су кључна насеља која имају проблема са водоснабдијевањем, ако и она која се тренутно граде, јер сам чин изградње и већи број стамбених јединица мора да прати и друга инфраструктура како водоводна тако и канализациона како и они у будућности неће имати проблеме са којима се тренутно већина Бањалучана суочава“, рекла је Тодоровић.
Становништво је огорчено, како каже Тодоровић с обзиром да је ријеч о вишегодишњем проблему те је неопходно да се базен Туњице што прије пусти у рад и да становништво може континуирано трошити воду без оваквих проблема.
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