Драма у Хрватској: Нестало четворо младих, пронађен чамац

Аутор:АТВ редакција
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У Велебитском каналу траје потрага за четворо млађих држављана Португала који су током ноћи нестали након што су се малим чамцем на надувавање упутили према Сењу. На подручју потраге дува орканска бура, а пронађен је напуштени плутајући објекат који према опису одговара њиховом чамцу. У потрагу се укључује и авион Обалске страже.
Национални центар за усклађивање трагања и спасавања на мору у Ријеци дојаву о нестанку четворо португалских држављана примио је у 4.41 час од њихове познанице.
Према њеним наводима, четворо пријатеља кренуло је из кампа сјеверно од Сења према граду, веслајући у рекреативном чамцу на надувавање дугом до метар и по. Након тога им се изгубио сваки траг.
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Због неповољних временских услова, јаких удара буре и високих таласа, Национални центар за усклађивање трагања и спасавања на мору у Ријеци одмах је покренуо акцију у координацији са лучким капетанијама Сењ и Ријека, те Испоставом Лучке капетаније Нови Винодолски.
Током потраге, у близини обале острва Крка, пронађен је напуштени плутајући објекат који према опису одговара чамцу несталих особа, пише ХРТ.
Потрагу додатно отежавају изразито неповољни временски услови. На већем дијелу подручја дува орканска бура са ударима од око 60 чворова, док су таласи виши од два метра. Због тога је дио јединица укључених у потрагу повучен у завјетрину.
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Центар у Ријеци затражио је и укључивање расположивих полицијских пловила чим временске прилике то дозволе. Обалској стражи Хрватске упућен је захтјев за ангажовање авиона „Пилатус ПЦ-9“, којим ће бити претраживано шире подручје Велебитског канала.
У акцију је укључена и полиција. Службеници Полицијске станице Цриквеница претражују копнено подручје и прикупљају податке о несталим особама.
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