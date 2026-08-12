Logo

Нафта из насуканог танкера стигла до обале Омана

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 11:47

Коментари:

0
Ова сателитска фотографија, снимљена у сриједу, 5. августа 2026. године, приказује танкер „Каролајн Безенги“, који се насукао и дјелимично потонуо уз обалу Омана, при чему сирова нафта истиче у море.
Фото: Tanjug/Pléiades CNES 2026,DistributionAirbus DS AP

Нафта која се излила из насуканог танкера "Керолајн Безенги" стигла је до обале Омана, саопштено је из Међународне поморске организација.

"Нафта плута у мору ка сјевероистоку Оманског острва Ел Киблија, а пријављено је да је нешто нафте стигло до копна. На снази је план за непредвиђено изливање нафте", рекао је портпарол поморске агенције УН.

Цурење сирове нафте из танкера насуканог у резервату природе у Оману створило је мрљу површине близу 400 километара квадратних, објавила је раније Влада Омана, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Танкер Керолајн Безенги

Омански залив

Нафта

цури нафта

Коментари (0)

Више из рубрике

Путин обукао униформу и рекао: "НАТО је кренуо..."

Свијет

Путин обукао униформу и рекао: "НАТО је кренуо..."

1 д

0
Спасиоци носе тијело жртве до кола хитне помоћи након клизишта у сиротињском насељу у Мумбају, Индија, у сриједу, 12. августа 2026. године.

Свијет

Одрон у Индији страдало најмање шест људи

1 д

0
Ауто у провалији: У језивој трагедији у САД-у погинуло пет младића, сви имали по 17 година

Свијет

Ауто у провалији: У језивој трагедији у САД-у погинуло пет младића, сви имали по 17 година

1 д

0
Празни џепови, криза, беспарица

Свијет

Мислите да се у ЕУ живи безбрижно? Многи немају за месо, одмор, гријање, ни за непланирани трошак

1 д

0

  • Најновије

20

36

Диско Крајина на Мањачи осваја регион: Млади из Србије хрле ка Бањалуци

20

36

Расте број жртава земљотреса у Колумбији: Преминуле 273 особе

20

33

Због ових грешака са обрвама можете изгледати старије

20

17

Запалио се брод са више од 100 туриста: Скакали у море након што је букнула ватра

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима