Нафта из насуканог танкера стигла до обале Омана

Аутор:АТВ редакција
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Нафта која се излила из насуканог танкера "Керолајн Безенги" стигла је до обале Омана, саопштено је из Међународне поморске организација.
"Нафта плута у мору ка сјевероистоку Оманског острва Ел Киблија, а пријављено је да је нешто нафте стигло до копна. На снази је план за непредвиђено изливање нафте", рекао је портпарол поморске агенције УН.
Цурење сирове нафте из танкера насуканог у резервату природе у Оману створило је мрљу површине близу 400 километара квадратних, објавила је раније Влада Омана, преноси Срна.
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