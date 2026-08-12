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Држављани БиХ оставили дијете у закључаном ауту по врућини и отишли у шопинг

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 15:31

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Дјевојчица сједиу ауту.
Фото: Pexels/Matheus Bertelli

Истарска полиција завршила је криминалистичко истраживање над 39-годишњаком и 31-годишњакињом, држављанима Босне и Херцеговине, због сумње да су починили кривично дјело повреде дјететових права.

Драма се одиграла на паркингу једног трговачког центра у Поречу, гдје су родитељи у закључаном аутомобилу са затвореним прозорима оставили малољетно дијете на скоро сат времена, како би отишли у продавницу. Забринути пролазници уочили су дијете без одјеће и у обливено зноју, након чега су одмах алармирали Хитну помоћ и ватрогасце. Током интервенције надлежних служби родитељи су се појавили и откључали возило. Дијете је љекарски прегледано и, срећом, прошло је без повреда.

Алармантно упозорење ПУ истарске за све родитеље

Из Полицијске управе истарске упозоравају да и најкраћи боравак дјетета у угријаном возилу може имати трагичне посљедице. Како би подигли свијест о овом проблему, израдили су едукативни летак преведен на енглески, њемачки и талијански језик.

"Током љетних мјесеци изузетно је важно да родитељи и старатељи не остављају дјецу без надзора пунољетне особе. Остављање дјетета у затвореном возилу представља грубо занемаривање и злостављање, што је кривично дјело повреде дјететових права, а последице могу бити смрт или тешко нарушено здравље", поручили су из полиције.

Стручњаци упозоравају да је дијете остављено у возилу у израженом ризику од топлотног удара, дехидратације и прегријавања. Топлотни удар настаје када тјелесна температура пређе 40 °Ц, а висока влажност ваздуха додатно отежава расхлађивање знојењем.

Кључне препоруке за заштиту дјеце током љета:

  • Избјегавање сунца: Дјецу не треба излагати директном сунцу у периоду од 10 до 17 часова.
  • Адекватна заштита: Обавезна је употреба крема са заштитним фактором, ношење сунчаних наочара, шешира и лагане одјеће од природних материјала.
  • Хидратација: Обезбиједити константан и довољан унос течности.
  • Безбједност у близини воде: Опрез са базенима, вртним језерцима и посудама с водом у домаћинству, уз обавезно коришћење заштитних прслука током боравка у природним водама, преноси Дневник.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Дијете

занемаривање дјетета

Хрватска

врућина

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