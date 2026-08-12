Држављани БиХ оставили дијете у закључаном ауту по врућини и отишли у шопинг

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Истарска полиција завршила је криминалистичко истраживање над 39-годишњаком и 31-годишњакињом, држављанима Босне и Херцеговине, због сумње да су починили кривично дјело повреде дјететових права.
Драма се одиграла на паркингу једног трговачког центра у Поречу, гдје су родитељи у закључаном аутомобилу са затвореним прозорима оставили малољетно дијете на скоро сат времена, како би отишли у продавницу. Забринути пролазници уочили су дијете без одјеће и у обливено зноју, након чега су одмах алармирали Хитну помоћ и ватрогасце. Током интервенције надлежних служби родитељи су се појавили и откључали возило. Дијете је љекарски прегледано и, срећом, прошло је без повреда.
Из Полицијске управе истарске упозоравају да и најкраћи боравак дјетета у угријаном возилу може имати трагичне посљедице. Како би подигли свијест о овом проблему, израдили су едукативни летак преведен на енглески, њемачки и талијански језик.
"Током љетних мјесеци изузетно је важно да родитељи и старатељи не остављају дјецу без надзора пунољетне особе. Остављање дјетета у затвореном возилу представља грубо занемаривање и злостављање, што је кривично дјело повреде дјететових права, а последице могу бити смрт или тешко нарушено здравље", поручили су из полиције.
Стручњаци упозоравају да је дијете остављено у возилу у израженом ризику од топлотног удара, дехидратације и прегријавања. Топлотни удар настаје када тјелесна температура пређе 40 °Ц, а висока влажност ваздуха додатно отежава расхлађивање знојењем.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 д0
Здравље
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Србија
1 д0
Најновије
20
17
20
03
20
02
19
59
19
52
Тренутно на програму