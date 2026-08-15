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Повријеђен брачни пар у тешкој несрећи

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 22:21

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Ротација полиције Републике Српске
Фото: ATV

На путу А7 Михлкрајс јутрос је дошло до теже саобраћајне незгоде којој је “кумовао” микросан, а у којој је повријеђен брачни пар из Босне и Херцеговине.

Како медији преносе, 67‑годишњи држављанин БиХ, настањен у Линцу, јутрос, 15. августа 2026. око 4:50 часова, заједно са својом 61‑годишњом супругом, возио је у правцу сјевера.

У зони радова на ауто-апуту возача је ухватио тзв. “микросан” усљед чега је изненада изгубио контролу над возилом. Аутомобил је скренуо са коловоза и фронтално ударио у почетак бетонске заштитне ограде.

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Превезни у болницу

Оба путника, муж (67) и жена (61) задобили су повреде неутврђеног степена. Након указане прве помоћи на лицу мјеста, превезени су на даље лечење у Кеплер универзитетску клинику.

Из Одељења саобраћајне полиције Горње Аустрије потврдили су да је ријеч о фронталном судару те да је возач вјероватно на тренутак заспао за воланом.

(Независне)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

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