Повријеђен брачни пар у тешкој несрећи

Аутор:АТВ редакција
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На путу А7 Михлкрајс јутрос је дошло до теже саобраћајне незгоде којој је “кумовао” микросан, а у којој је повријеђен брачни пар из Босне и Херцеговине.
Како медији преносе, 67‑годишњи држављанин БиХ, настањен у Линцу, јутрос, 15. августа 2026. око 4:50 часова, заједно са својом 61‑годишњом супругом, возио је у правцу сјевера.
У зони радова на ауто-апуту возача је ухватио тзв. “микросан” усљед чега је изненада изгубио контролу над возилом. Аутомобил је скренуо са коловоза и фронтално ударио у почетак бетонске заштитне ограде.
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Превезни у болницу
Оба путника, муж (67) и жена (61) задобили су повреде неутврђеног степена. Након указане прве помоћи на лицу мјеста, превезени су на даље лечење у Кеплер универзитетску клинику.
Из Одељења саобраћајне полиције Горње Аустрије потврдили су да је ријеч о фронталном судару те да је возач вјероватно на тренутак заспао за воланом.
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