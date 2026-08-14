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Јуркас херој Борчеве побједе: Црвено-плави надомак групне фазе лиге конференција

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 20:19

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ФК Борац
Фото: АТВ

Младен Јуркас херој је Борца у реваншу против бјерослуског Витебска. Млади голман блистао је у пенал серији, одбранивши два ударца противника за велико славље и пролаз у плеј-оф.

Након бањалучких 1:0, Витебск је у ревншу успио да анулира предност, па је утакмица отишла у продужетке. Голом Декета у 103. Минуту бањалучани су вратили контролу над утакмицом, али је у самом финишу другог продужетка Концевој сјајним ударцем изборио пенале. Играчи Борца били су непогрешиви са бијеле тачке, а уз сјајног Јуркаса стигли су на корак до нове групне фазе Лге конференција.

Последња препрека према зацртаном циљу је двомеч са исландским Викингуром. Први меч игра се у Рејкјавику 20. Августа. Реванш је седам дана касније у Бањалуци.

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Тагови :

ФК Борац

Фудбал утакмица

Бањалука

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