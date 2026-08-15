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TRAGEDIJA Preminuo dječak (13) koji je zadobio teške povrede prilikom pada sa konja

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 16:04

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Dječak od 13 godina koji je danas teško povrijeđen kada je pao sa konja na hipodromu u Kovilovu, preminuo je uprkos bobi ljekara za njegov život.

Jeziva nesreća dogodila se na takmičenju u jahanju u Kovilovu. Dječak je prvo pao sa konja, a onda se životinja survala na njega.

Iako je imao svu opremu, ali je dobio teške povrede glave.

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Odmah je prevezen u Urgentni centar ali je uprkos naporima ljekara podlegao povredama.

On je učestvovao na Otvorenom prvenstvu Srbije u preponskom jahanju.

(Blic)

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Preminuo dječak

Konji

Srbija

tragedija

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