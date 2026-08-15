TRAGEDIJA Preminuo dječak (13) koji je zadobio teške povrede prilikom pada sa konja

Autor:ATV redakcija
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Dječak od 13 godina koji je danas teško povrijeđen kada je pao sa konja na hipodromu u Kovilovu, preminuo je uprkos bobi ljekara za njegov život.
Jeziva nesreća dogodila se na takmičenju u jahanju u Kovilovu. Dječak je prvo pao sa konja, a onda se životinja survala na njega.
Iako je imao svu opremu, ali je dobio teške povrede glave.
Hronika
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Odmah je prevezen u Urgentni centar ali je uprkos naporima ljekara podlegao povredama.
On je učestvovao na Otvorenom prvenstvu Srbije u preponskom jahanju.
(Blic)
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