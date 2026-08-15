Jedan klik i kriminalci su u telefonu: MUP izdao hitno upozorenje građanima

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava na sve češće internet prevare, krađu ličnih podataka, lažne profile, digitalno nasilje i sve sofisticiraniju zloupotrebu vještačke inteligencije.

Žrtva može postati svako ko koristi mobilni telefon, računar, društvene mreže ili elektronsko bankarstvo.

Kriminal se mijenja, a sa njim se mijenjaju i bezbjednosni rizici kojima su građani svakodnevno izloženi. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je da opasnosti više nisu vezane samo za ulicu i fizičku bezbjednost, već sve češće dolaze iz digitalnog prostora.

"Bezbjednost više nije samo pitanje zaključanih vrata i opreza na ulici. Danas se dio najozbiljnijih bezbjednosnih rizika za građane nalazi u digitalnom prostoru. Internet prevare. Zloupotreba platnih kartica i naloga. Krađa ličnih i pristupnih podataka. Lažni profili. Digitalno nasilje i ucjene. Zloupotreba fotografija i video-snimaka", navode iz MUP-a.

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Poseban rizik predstavljaju prevare putem društvenih mreža, oglasa i aplikacija za komunikaciju, a kriminalci sve češće koriste i vještačku inteligenciju kako bi svoje prevare učinili uvjerljivijim i teže uočljivim.

"Kriminalci koriste nove tehnologije da bi prevare učinili bržim, uvjerljivijim i sofisticiranijim. Žrtva može postati svako ko koristi telefon, računar, društvene mreže ili elektronsko bankarstvo", dodaju iz policije.

MUP savjetuje građane da budu posebno oprezni sa linkovima koje otvaraju, da provjeravaju identitet osoba sa kojima komuniciraju i da zaštite svoje naloge jakim lozinkama i dvofaktorskom autentifikacijom.

"Jer jedan klik može biti dovoljan da kriminal uđe u vaš telefon, nalog ili bankovni račun. Ako niste sigurni da li su poruka, link ili internet stranica bezbjedni, ne nagađajte, provjerite", ističu iz MUP-a.

Građani sumnjiv sadržaj mogu prijaviti i putem Nacionalne platforme "Sajber straža", gdje je moguće zatražiti i stručnu procjenu, prenosi Kurir.