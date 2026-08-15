Misica preminula na 26. rođendan: Svijet ljepote zavijenu crno

Indonežanska ljepotica Putri Andrijani Jufiča, drugoplasirana na izboru za Mis Grand Indonezije 2025, preminula je na svoj 26. rođendan. Uzrok smrti mlade misice za sada nije poznat.

Vijest o njenoj smrti objavila je organizacija Mis Grand Indonezije na svom zvaničnom Instagram nalogu.

"Sa najdubljom tugom, organizacija Mis Grand Indonezije oplakuje smrt Putri Andrijani Jufiče, drugoplasirane Mis Grand Indonezije 2025. Bili ste više od nosioca titule. Bili ste dio naše velike porodice, prelijepa duša čija je gracioznost, snaga i duh dotakao toliko srca", navodi se u objavi.

Iz organizacije su se oprostili od mlade ljepotice dirljivim riječima, naglašavajući da će sjećanje na nju zauvjek ostati u njihovim srcima.

"Iako je vaše putovanje sa nama prerano završeno, sjećanja, ljubav i svjetlost koju ste dijelili zauvjek će ostati u našim srcima. Počivajte mirno u zagrljaju Svemogućeg i neka vaša prelijepa duša pronađe vječni mir. Naše najdublje saučešće i molitve porodici i voljenima", stoji u saopštenju objavljenom na ovoj društvenoj mreži.

Uzrok smrti misice za sada nije otkriven u javnosti, prenosi B92.