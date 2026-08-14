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Ostao u pokvarenom autu sa ženom i četvoro male djece, stranac im dao svoje vozilo

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 19:25

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Миодраг и Елведин
Foto: Privatna arhiva

Porodica Elvedina Bate Koničanina iz Novog Pazara našla se u teškoj situaciji tokom povratka sa mora, kada im se automobil pokvario na putu od Podgorice prema Kolašinu.

U automobilu su, osim Koničanina, bili njegova supruga i četvoro djece, među kojima i beba. Kako je objavljeno, vozila su prolazila pored njih, ali pomoć nije stizala.

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Situacija se promijenila kada se zaustavio Miodrag Mujović iz Kolašina, koji porodicu do tada nije poznavao.

Mujović se bavi šlep službom, pa je najprije prevezao pokvareni automobil do majstora u Kolašinu. Međutim, kada je postalo jasno da kvar neće biti otklonjen u kratkom roku, Koničanin se našao pred novim problemom: kako suprugu i četvoro djece, uključujući bebu, vratiti kući u Novi Pazar.

Tada je Mujović napravio potez koji je posebno dirnuo porodicu.

Prema navodima objave, čovjeku kojeg je tek upoznao dao je ključeve svog automobila i rekao: "Idi, odvedi djecu kući".

Bez dugog poznanstva i garancija, Mujović je svoj automobil povjerio potpunom neznancu kako bi njegova porodica mogla sigurno nastaviti put, pišu "Sandžačke.rs".

Koničanin je automobilom odvezao suprugu i djecu do Novog Pazara, nakon čega je vozilo vraćeno vlasniku u Kolašinu.

Gest koji je privukao pažnju

Ovaj događaj izazvao je brojne reakcije upravo zbog činjenice da Mujović, prema objavljenim informacijama, nije pitao ko su ljudi kojima pomaže, već je reagovao nakon što je vidio porodicu sa djecom u nevolji.

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Priča je tako postala primjer međuljudske solidarnosti i povjerenja između ljudi koji se prije tog susreta uopšte nisu poznavali.

Autor objave pozvao je predstavnike Novog Pazara i nadležne institucije da Miodragu Mujoviću dodijele javno priznanje za njegov gest.

Za porodicu Koničanin, kvar automobila mogao je značiti dugu i neizvjesnu noć pored puta. Umjesto toga, jedan čovjek iz Kolašina odlučio je da pomogne potpunom neznancu.

I upravo je njegova kratka poruka: "Idi, odvedi djecu kući" postala najjači simbol ove priče.

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