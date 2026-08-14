Kurtijeva policija ponovo maltretira Srbe

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici tzv. kosovske policije izvršili su danas pretres u selu Strmac kod Zubinog Potoka zbog, kako je navedeno, sumnje na nelegalno posjedovanje oružja i tom prilikom priveli šest osoba.
Zamjenik komandira tzv. kosovske policije za Region sjever Veton Eljšani izjavio je da će privedena lica nakon informativnog razgovora biti puštena i da će se, kako je naveo, protiv njih voditi postupak u redovnoj proceduri.
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Pripadnici tzv. kosovske policije su u četvrtak izvršili pretres na više lokacija u selima Oklace i Dren i tada su privedene dvije osobe, a nakon obavljenog razgovora su puštene.
Prethodnih dana vršeni su pretresi i u selima Kaludra, Jabuka i Prevlaka.
U selu Dren, pripadnici tzv. kosovske policije su zlostavljali i brutalno pretukli Nenada Raškovića.
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