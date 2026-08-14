Preminuo profesor Dragan Jovanović

Njegov odlazak ostavio je veliku prazninu u školi, ali i među brojnim učenicima, kolegama i sugrađanima koji su ga poznavali i pamtili po dobroti, posvećenosti i predanom radu.

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"Sa neizmjernim bolom i dubokom tugom obavještavamo učenike, roditelje, kolege i sugrađane da nas je napustio naš dragi direktor, dugogodišnji nastavnik i prijatelj, Dragan Jovanović. Rođen 4. juna 1967. godine u Crvici (BiH), svoj životni i profesionalni put vezao je za Bajinu Baštu. Upravo u našoj OŠ 'Rajak Pavićević' načinio je svoje prve školske korake, savladao prva slova i zavolio školu kojoj će se kasnije vratiti i posvetiti čitav svoj radni vijek. Nakon završene Srednje tehničke škole u Bajinoj Bašti, diplomirao je na Pedagoško-tehničkom fakultetu u Čačku 1996. godine. Svoj prosvjetni i pedagoški poziv u OŠ 'Rajak Pavićević' započeo je 1998. godine kao profesor tehničkog obrazovanja u IO Pilica, a od 1999. godine nastavio je rad u matičnoj školi kao nastavnik tehnike i tehnologije i informatike. Od 2013. do 2020. godine bio je predsjednik Sindikata OŠ 'Rajak Pavićević', član Glavnog odbora GSPRS 'Nezavisnost', član Školskog odbora OŠ 'Sveti Sava', kao i član Društva direktora Srbije. Nakon više od dvije decenije predanog rada u nastavi, od 1. marta 2021. godine stupio je na dužnost direktora škole. Tokom svih 28 godina rada u prosvjeti, Dragan Jovanović je neumorno radio na sopstvenom usavršavanju, ali i na unapređenju cijele naše zajednice", napisano je u saopštenju škole.

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Podsjetili su na to koliko je Dragan Jovanović bio značajan za tu ustanovu.

"Za sve nas, Dragan je bio mnogo više od rukovodioca. Njegova lična i profesionalna misija bila je zasnovana na negovanju zdravih međuljudskih odnosa, međusobnom uvažavanju i toploj riječi, sa željom da se svi zaposleni i učenici u školi osjećaju kao u svojoj kući. Svojim ličnim primjerom podsticao je viši kvalitet nastave, neprestano se boreći za modernizaciju objekata i opreme, bolje uslove rada i sigurno okruženje za sve naše đake. Iza sebe je ostavio suprugu Biljanu i sina Luku, kao i generacije đaka i kolega koji će ga pamtiti po dobroti, posvećenosti i neizmjernom trudu da školu učini boljim mjestom. Ostajemo duboko zahvalni za sve godine koje je posvetio našoj školi i svim životima koje je dotakao. Komemoracija će se održati u holu Osnovne škole 'Rajak Pavićević' u subotu 15.8.2026. sa početkom u 10 sati, a sahrana je u subotu 15.8.2026. u 13 sati na gradskom groblju. Kolektiv OŠ 'Rajak Pavićević' izražava najdublje saučešće porodici Jovanović. Vječna mu slava i hvala", zaključili su.