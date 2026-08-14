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Elvedin Pezić uhapšen na KiM, poznat razlog privođena

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 07:33

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Елведин Пезић ухапшен на КиМ, познат разлог привођена
Foto: Sinjali.com

Elvedin Pezić uhapšen je na Kosovu i Metohiji nakon prijave zbog "širenja vehabijske ideologije“ u Vitomirici.

Jake snage tzv. kosovske policije privele su Pezića, nakon čega je prebačen u Peć na saslušanje. Prema dostupnim informacijama, Pezić je označen kao bezbjednosno interesantna osoba.

Zajedno s njim uhapšen je i Mithad Ćeman, s kojim je Pezić, prema najavljenom programu, trebao održati predavanje i promociju knjige.

Predavanje trebalo biti večeras

Pezić je večeras u 20.30 časova trebao održati predavanje u Dobruši, mjestu u opštini Istok, odnosno na području Pećkog okruga.

Njegovo hapšenje uslijedilo je upravo uoči tog događaja, a za sada nije poznato hoće li predavanje biti održano.

Poznat širom regiona

Elvedin Pezić poznat je širom regiona i važi za jednog od popularnijih selefijskih tumača na ovim prostorima. Posebno je aktivan na društvenim mrežama, gdje redovno objavljuje vjerska predavanja i druge sadržaje.

Njegovu zvaničnu Fejsbuk-stranicu prati više od 372.000 osoba.

Zbog svojih stavova o pojedinim društvenim i vjerskim pitanjima, Pezić je i ranije bio predmet javnih rasprava te je izazivao podijeljene reakcije javnosti.

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Uhapšen Elvedin Pezić

Elvedin Pezić

Kosovo i Metohija

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