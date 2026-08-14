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Ostojić: Za isplatu uvećanih naknada obezbijeđeno više od 50 miliona KM

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 08:57

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Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Foto: ATV

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je da je za isplatu uvećanih novčanih primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite obezbijeđeno više od 50 miliona KM.

Ostojić je podsjetio da su izmjene Zakona o pravima boraca i nova zakonska rješenja donijeli najveće unapređenje sistema boračko-invalidske zaštite do sada i konkretne koristi velikom broju boraca, posebno onima koji nisu imali nikakva primanja.

"Posebno bih izdvojio pravo koje uvedeno za borce starije od 65 godinan koji nisu uspjeli ostvariti pravo na penziju i nemaju nikakva druga primanja. Osim boračkog dodatka, uvedeno je i pravo na posebno mjesečno primanje. Za svaki mjesec borbenih dejstva, ta lica dobijaju 10 KM, što znači da će borac prve kategorije za 40 mjeseci učešća u ratu dobijati više od 400 KM", rekao je Ostojić.

On je naveo da je posljednje tri godine mnogo učinjeno na poboljšanju položaja boračkih kategorija, a kruna toga su izmjene Zakona o pravima boraca i uvećan budžet za ove namjene, prenosi Srna.

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"Posebno je značajna ova godina sa aspekta povećanja budžeta, koji danas iznosi 618 miliona KM. Po sadašnjim zakonskim rješenjima, on će sljedeće godine biti 750 do 760 miliona i osiguran je njegov rast i u narednom periodu. U odnosu na prošlu godinu budžet je veći za čitavih 120 miliona KM", naveo je Ostojić za RTRS.

U Republici Srpskoj danas počinje isplata uvećanih novčanih primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, koja su obračunata po novim osnovicama koje se primjenjuju od 1. jula.

Od 1. jula povećana je osnovica za obračun mjesečnog boračkog dodatka, sa četiri na pet KM.

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Tagovi :

Radan Ostojić

Republika Srpska

Isplata

Borački dodatak

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