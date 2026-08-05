Ostojić osudio paljenje srpske zastave: Sramna provokacija uoči godišnjice „Oluje“

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić najoštrije osuđuje sramni i nedopustivi čin paljenja srpske zastave uoči obilježavanja godišnjice zločinačke vojno-policijske akcije „Oluja“ u Hrvatskoj kod Otočca, ocjenjujući da je riječ o otvorenom ispoljavanju mržnje prema srpskom narodu i svemu što on predstavlja.

„Posebno zabrinjava činjenica da se ovakav čin dešava u danima kada srpski narod molitveno i dostojanstveno obilježava sjećanje na jedno od najvećih stradanja i egzodusa u svojoj novijoj istoriji. Paljenje srpske zastave predstavlja svjesnu i nedopustivu provokaciju koja duboko vrijeđa osjećanja prognanih, porodica ubijenih i svih Srba, ma gdje živjeli“, poručio je ministar Ostojić.

On je istakao da je poražavajuće što se i više od tri decenije nakon „Oluje“ u dijelu hrvatskog društva tolerišu ili čak podstiču ispadi kojima se veliča netrpeljivost prema srpskom narodu, umjesto da se gradi atmosfera pomirenja i međusobnog poštovanja.

„Očekujemo da nadležne institucije Republike Hrvatske bez odlaganja identifikuju i najstrože sankcionišu počinioce ovog sramnog čina. Ćutanje ili relativizacija ovakvih događaja predstavljaju ohrabrenje ekstremizmu i šalju opasnu poruku da su mržnja i skrnavljenje nacionalnih simbola prihvatljivi“, naglasio je Ostojić.

Ministar je poručio da će Republika Srpska nastaviti da čuva sjećanje na nevino stradale i prognane Srbe, da brani dostojanstvo svog naroda i da se snažno suprotstavlja svakom obliku mržnje, skrnavljenja nacionalnih simbola i revizije istorijskih činjenica.

„Mir se ne gradi paljenjem zastava, već uvažavanjem žrtava, istine i dostojanstva svakog naroda. Zato ovakvi postupci zaslužuju nedvosmislenu osudu cjelokupne javnosti“, zaključio je ministar Radan Ostojić.