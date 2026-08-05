Potresno: Ženka delfina danima nosi uginulo mladunče

Zaštitnici životinja dokumentovali su dirljiv prizor kod obala Australije, gdje je ženka delfina primijećena kako u okeanu nosi svoje uginulo mladunče. Snimak organizacije Geographe Marine Research prikazuje ženku delfina kako nosi beživotno tijelo svog mladunca južno od Perta u Australiji, prenosi Špigel.

Prema navodima organizacije na društvenim mrežama, riječ je o delfinu Fredžel, koja je prethodno izgubila već tri mladunca.

- Nadali smo se da će ponovo postati majka - navodi se u objavi, uz napomenu da odgajanje mladunca tokom zime na južnoj hemisferi predstavlja veliki izazov.

Ovoga puta Fredžel je izgubila i četvrto mladunče.

Članovi organizacije navode da su kod mladunca, starog oko dvije sedmice, primijetili ubrzano disanje i da su strahovali od ovakvog ishoda. Nije precizirano koliko dugo majka već nosi tijelo mladunca, ali se pretpostavlja da to traje izvjesno vrijeme.

- Delfini nose svoju uginulu mladunčad tokom perioda žalosti, koji može da traje mnogo dana. Na kraju moraju da ih puste i počnu da se hrane kako bi preživjeli, i taj trenutak se približava - naveli su iz organizacije, prenosi Tanjug.

Međutim, ne pokazuje samo Fredžel znake žalosti. Naučnica Lori Marino, osnivač organizacije "Whale Sanctuary Project", ukazala je na ponašanje ostalih članova grupe u blizini majke.

- Oni su uz nju. Nije samo ona sa svojim uginulim mladunčetom. Cijela grupa primjećuje da se nešto događa - rekla je Marino, preneo je Njujork tajms.

Ovo nije prvi put da je kod kitova i delfina zabilježeno ponašanje koje se tumači kao iskazivanje žalosti. Ženka orke po imenu Talekah nosila je 2018. godine svoje uginulo mladunče čak 17 dana. Slično ponašanje primijećeno je i prije oko godinu i po dana, nakon uginuća njenog drugog mladunca.