Logo

Dnevni horoskop za 5. avgust: Škorpiju čeka veliki preokret, a vas?

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 07:05

Komentari:

0
хороскоп звијезде Мјесец
Foto: Pexel/ Michele Raffoni

Dnevni horoskop za 5. avgust – posao, ljubav i zdravlje.

Ovan

Posao: Dan donosi ubrzan tempo i nekoliko obaveza koje zahtijevaju brzu reakciju. Ljubav: Moguće je prijatno iznenađenje od osobe od koje to najmanje očekujete. Zdravlje: Prijaće vam više odmora u večernjim satima.

Bik

Posao: Finansijska situacija postaje stabilnija, a jedan razgovor može vam donijeti korisnu informaciju. Ljubav: Partner pokazuje više razumijevanja nego prethodnih dana. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i unos tečnosti.

Blizanci

Posao: Vaša komunikacija danas ostavlja snažan utisak na saradnike i nadređene. Ljubav: Slobodne Blizance očekuje zanimljivo poznanstvo preko prijatelja ili društvenih mreža. Zdravlje: Moguća je pojačana nervoza zbog previše obaveza.

Rak

Posao: Danas ćete željeti da radite svojim tempom, ali okolnosti traže veću prilagodljivost. Ljubav: Emotivni razgovor donosi vam osjećaj sigurnosti i bliskosti. Zdravlje: Potrebno vam je više sna i opuštanja.

Lav

Posao: Pred vama je prilika da se istaknete znanjem ili iskustvom koje posjedujete. Ljubav: Privlačite pažnju gd‌je god da se pojavite, a komplimenti će vam prijati. Zdravlje: Energija je stabilna tokom cijelog dana.

D‌jevica

Posao: Uspješno završavate obavezu koja vam je oduzimala mnogo vremena. Ljubav: Ne dozvolite da sitne nesuglasice pokvare lijepo raspoloženje. Zdravlje: Moguća je napetost u predijelu leđa.

Vaga

Posao: Saradnja sa drugima donosi bolje rezultate nego samostalni rad. Ljubav: Dan je povoljan za iskrene razgovore i rješavanje nedoumica. Zdravlje: Pronađite vrijeme za fizičku aktivnost.

Škorpija

Posao: Jedna promjena plana mogla bi na kraju da se pokaže kao korisna za vas. Ljubav: Emocije su pojačane, ali izbjegavajte impulsivne reakcije. Zdravlje: Potrebno je više odmora i manje stresa.

Strijelac

Posao: Danas dolazite do informacije koja vam može pomoći u narednom periodu. Ljubav: Neočekivan susret vraća osmijeh na vaše lice. Zdravlje: Prijaće vam boravak na otvorenom.

Jarac

Posao: Fokusirani ste na ciljeve i ništa vas ne može lako omesti. Ljubav: Partner očekuje više pažnje i zajedničkog vremena. Zdravlje: Moguć je manji pad energije u drugom dijelu dana.

Vodolija

Posao: Kreativne ideje danas mogu donijeti konkretne rezultate. Ljubav: Jedna poruka ili poziv mijenja tok dana u ljepšem pravcu. Zdravlje: Više se krećite i pravite češće pauze.

Ribe

Posao: Oslonite se na intuiciju prilikom donošenja važnih odluka. Ljubav: Osoba koja vam se dopada mogla bi da pokaže više inicijative. Zdravlje: Potrebno vam je više vremena za odmor i regeneraciju, prenosi Lepa i srećna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop 2026

Dnevni horoskop

Horoskop

astrologija

Astrolozi

Komentari (0)

Pročitajte više

Мушкарац ставља паметни телефон у џеп и носи паметни сат.

Srbija

SMS prevara hara Srbijom, lažne kazne prazne račune

6 h

0
Они су издржали страшне муке: Ово данас морате урадити за здравље и мир

Društvo

Oni su izdržali strašne muke: Ovo danas morate uraditi za zdravlje i mir

6 h

0
Успјешно обезбијеђен јавни скуп у Мркоњић Граду

Republika Srpska

Uspješno obezbijeđen javni skup u Mrkonjić Gradu

14 h

0
Лубеница је зељаста биљка из породице бундева , чији се истоимени велики сочни плод користи као освјежавајуће воће (хортикултурно се, међутим, сматра поврћем јер припада истој породици као и краставац и бундева).

Zanimljivosti

Kucanje po lubenici ne otkriva da li je zrela?

14 h

0

Više iz rubrike

Лубеница је зељаста биљка из породице бундева , чији се истоимени велики сочни плод користи као освјежавајуће воће (хортикултурно се, међутим, сматра поврћем јер припада истој породици као и краставац и бундева).

Zanimljivosti

Kucanje po lubenici ne otkriva da li je zrela?

14 h

0
Да ли мачке стварно не воле своје власнике?

Zanimljivosti

Da li mačke stvarno ne vole svoje vlasnike?

21 h

0
Љубав

Zanimljivosti

Ne čekajte riječi "volim te": Evo kako svaki znak Zodijaka tajno pokazuje da mu je stalo

1 d

0
Новац

Zanimljivosti

Poplava para: Avgust donosi dobre vijesti za jedan znak

1 d

0

  • Najnovije

13

30

Za krov na centralnom vrtiću u Prijedoru 183.000 KM

13

28

Nevrijeme na pomolu: Stiže led, pa novi preokret

13

20

Državljanin BiH pokušao u Hrvatsku unijeti hrpu para pa žestoko kažnjen

13

17

Srbin koji je umalo ispao iz aviona tuži tri kompanije

13

02

Putin imenovao novog komandanta unutrašnjeg fronta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima