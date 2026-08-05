SMS prevara hara Srbijom, lažne kazne prazne račune

Autor:ATV redakcija
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Nova prevara koja kruži Srbijom uznemirila je građane, a ovoga puta na meti su poruke u kojima se od korisnika traži da navodno plate kaznu za prekoračenje brzine.
Naime, čitaocu portala Telegraf.rs, koji tvrdi da čak nije ni vozač, stigla je SMS poruka sa nepoznatog broja u kojoj se pošiljalac lažno predstavlja kao Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno saobraćajna policija.
U poruci se građani obavještavaju o navodnom saobraćajnom prekršaju i upućuju da izvrše uplatu putem priloženog linka, a sadržaj poruke prenosimo u cjelosti:
"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije - Saobraćajna policija
Broj obavještenja o prekršaju: RS-2026-8819403
Opis prekršaja: Prekoračenje brzine
Detalji prekršaja: Fiksni sistem za videonadzor i praćenje brzine snimio je vaše vozilo kako se kreće brzinom od 68 kilometara na sat u zoni sa ograničenjem brzine od 60 km/h; ova radnja krši Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije.
Uputstva za plaćanje i popust: Ukoliko se kazna plati u propisanom roku, imate pravo na smanjenje iznosa od 50% (u skladu sa zakonom). Nakon isteka roka, gubite pravo na popust i bićete dužni da platite troškove postupka i zakonsku kamatu za zatezno plaćanje pored prvobitnog iznosa kazne.
Pravne posljedice i mjere: Dok se obaveza ne ispuni ili slučaj ne zatvori, u sistemu će biti evidentirano privremeno ograničenje za vozilo. Svi administrativni i saobraćajni postupci (uključujući prenos vlasništva, periodične tehničke preglede i izdavanje dozvola / registarskih tablica) biće obustavljeni. Ministarstvo unutrašnjih poslova zadržava pravo da pokrene postupak izvršenja preko nadležnih organa.
Ako vam stigne ovakva poruka, budite oprezni. Jedan pogrešan klik može skupo da vas košta.
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