Da li znate istinu? Evo koliko slatkiša stvarno smijete prenijeti preko granice

Građani Bosne i Hercegovine koji putuju u Hrvatsku često nisu sigurni koliko čokolade, bombona, keksa i drugih slatkiša smiju ponijeti preko granice.

Posebnu zabunu izaziva uvjerenje da je dopušten unos najviše dva kilograma čokolade, ali takvo pravilo ne postoji.

Prema važećim informacijama hrvatske Carinske uprave, čokolada i konditorski proizvodi mogu se unositi bez posebnog ograničenja u kilogramima, pod uslovom da sadrže manje od 50 posto prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja te da su trajni na sobnoj temperaturi ili su tokom proizvodnje prošli odgovarajuću toplotnu obradu.

To se odnosi na većinu industrijski proizvedenih slatkiša koji se svakodnevno prodaju u prodavnicama: čokolade, bombone, kekse, gumene bombone i slične proizvode koji ne zahtijevaju čuvanje u frižideru.

Odakle priča o ograničenju od dva kilograma?

Ograničenje od dva kilograma često se pogrešno povezuje sa čokoladom. U stvarnosti, ono se odnosi na određene proizvode životinjskog porijekla, dok su standardna čokolada i konditorski proizvodi izuzeti od tih pravila ako ispunjavaju propisane uslove.

Međutim, činjenica da za čokoladu ne postoji količinsko ograničenje ne znači da je moguće bez prijave prevoziti velike količine robe.

Carinska uprava naglašava da roba u ličnom prtljagu mora biti nekomercijalne prirode. Količina i način pakovanja ne smiju ukazivati na to da je roba namijenjena prodaji.

Nekoliko čokolada, bombonjera ili vrećica slatkiša za porodicu ili kao poklon u pravilu neće predstavljati problem. S druge strane, veće količine ili kartonske kutije istog proizvoda mogu izazvati dodatne carinske provjere.

Važan je i vrijednosni limit

Osim veterinarskih pravila, putnici moraju voditi računa i o carinskim propisima.

Prilikom ulaska u Hrvatsku drumskim putem iz BiH, roba nekomercijalne prirode oslobođena je plaćanja carine i PDV-a ako njena ukupna vrijednost ne prelazi 300 evra po putniku. Za osobe mlađe od 15 godina limit iznosi 150 evra, dok za putnike koji dolaze avionom ili brodom važi prag od 430 evra.

Važno je naglasiti da se ovaj limit odnosi na ukupnu vrijednost sve robe koju putnik unosi, a ne samo na slatkiše.

Šta je s mliječnom čokoladom?

Prisustvo mlijeka u čokoladi ne znači da je njen unos zabranjen.

Hrvatska Carinska uprava navodi da se industrijski proizvedene čokolade mogu unositi bez količinskog ograničenja ako ispunjavaju propisane uslove u pogledu sastava i načina proizvodnje. To ih razlikuje od svježeg mlijeka, sira, pavlake i drugih mliječnih proizvoda za koje važe znatno stroža pravila pri ulasku u Evropsku uniju.

Oprez je ipak potreban kod domaćih kolača i proizvoda sa svježim mliječnim ili kremastim punjenjem koji zahtijevaju čuvanje u frižideru, jer za njih mogu važiti drugačiji propisi.

Šta putnici mogu ponijeti?

Građani koji iz BiH u Hrvatsku nose nekoliko čokolada, bombonjera ili drugih industrijski proizvedenih slatkiša za sopstvene potrebe ili kao poklon ne moraju brinuti o ograničenju od dva kilograma, jer ono za ove proizvode ne postoji.

Ipak, roba mora biti namijenjena ličnoj upotrebi, a ukupna vrijednost stvari koje se unose ne smije prelaziti carinski limit ukoliko putnik želi izbjeći plaćanje uvoznih dažbina, piše GP Maljevac.