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Preminuo vatrogasac TVSJ Bijeljina Stefan Lazić

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 19:33

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Стефан Лазић, ватрогасац ТВСЈ Бијељина
Foto: Facebook

Nakon kraće bolesti, u 28. godini života preminuo je pripadnik Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Bijeljina Stefan Stefo Lazić.

Stefan je rođen 1997. godine u Bijeljini i sa roditeljima živio u Golom brdu.

Vrijeme i datum sahrane Stefana Stefe Lazića biće naknadno saopšteni.

(bndan)

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Bijeljina

vatrogasac

preminuo mladić

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