Preminuo vatrogasac TVSJ Bijeljina Stefan Lazić

Autor:ATV redakcija
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Nakon kraće bolesti, u 28. godini života preminuo je pripadnik Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Bijeljina Stefan Stefo Lazić.
Stefan je rođen 1997. godine u Bijeljini i sa roditeljima živio u Golom brdu.
Vrijeme i datum sahrane Stefana Stefe Lazića biće naknadno saopšteni.
(bndan)
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