Preminuo vatrogasac TVSJ Bijeljina Stefan Lazić

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Nakon kraće bolesti, u 28. godini života preminuo je pripadnik Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Bijeljina Stefan Stefo Lazić.

Stefan je rođen 1997. godine u Bijeljini i sa roditeljima živio u Golom brdu. Vrijeme i datum sahrane Stefana Stefe Lazića biće naknadno saopšteni. (bndan)

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