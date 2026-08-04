Turisti svake godine nasjedaju na iste prevare: Evo kako da se zaštitite

Turistička putovanja donose brojna lijepa iskustva, ali opuštenost i nepoznavanje lokalnih pravila često mogu učiniti putnike lakom metom za prevare.

Iako su mnogi turistički trikovi dobro poznati, prevaranti ih i dalje koriste jer se oslanjaju na žurbu, nepažnju i povjerenje ljudi.

Poseban oprez potreban je sa nepoznatim osobama koje nude „pomoć“, uporno preporučuju određene restorane, prodavnice ili lokacije, jer iza toga ponekad stoji skrivena namjera.

Sumnjivo je i kada su smještaj, izleti ili prevoz ponuđeni po nerealno niskim cijenama, pa je prije plaćanja važno provjeriti recenzije i ponude.

Turisti često gube novac i prilikom zamjene valuta zbog skrivenih provizija i nepovoljnih kurseva, zbog čega treba koristiti samo ovlašćene mjenjačnice i banke.

Prilikom plaćanja karticom ne treba je davati iz vida, niti ostavljati podatke na neprovjerenim mjestima.

Stručnjaci savjetuju i da se ne podliježe agresivnoj prodaji suvenira i usluga, već da se ponude koje izazivaju sumnju jednostavno odbiju, prenosi Glas.