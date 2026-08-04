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Prvi pacijent koji je primio rusku vakcinu protiv raka završava terapiju u septembru

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ATV redakcija
04.08.2026 15:35

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Вакцина
Foto: pexels/Anna Shvets

Prvi pacijent će u septembru završiti terapiju vakcinacije ruskim lijekom za liječenje melanoma, rekao je akademik Ruske akademije nauka i naučni direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" Aleksandar Gincburg.

"Završna primena (onkovakcine), koja je trenutno zakazana, biće početkom septembra, odnosno za mjesec dana", rekao je on za RIA Novosti.

Pacijent koji je prvi dobio novu vakcinu je šezdesetogodišnji stanovnik Kurske oblasti. Prvu dozu "neoonkovaka" primio je u aprilu.

Ovaj lijek je razvijen u Centru "Gamaleja", a proizvodi se u ruskom Nacionalnom medicinskom istraživačkom centru za radiologiju.

Ministarstvo zdravlja Rusije odobrilo je lijek za kliničku upotrebu početkom decembra.

Vakcina se individualno prilagođava svakom pacijentu na osnovu molekularnih i genetskih karakteristika njihovog tumora.

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Kako je ranije najavio ruski premijer Mihail Mišustin, Rusi će moći da se liječe takvim lijekovima u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Kome je namjenjena ruska personalizovana vakcina protiv melanoma i kako izgleda liječenje

Ruski stručnjaci nedavno su objavili kriterijume za primjenu personalizovane mRNK vakcine protiv melanoma, koja je namjenjena odraslim pacijentima sa neoperabilnim ili metastatskim oblicima bolesti, kao i pojedinim pacijentima nakon hirurškog liječenja.

Za razliku od klasičnih terapija, ova vakcina se izrađuje posebno za svakog pacijenta na osnovu molekularno-genetičkih karakteristika njegovog tumora, sa ciljem da imunološki sistem prepozna i uništi ćelije raka. O tome da li je pacijent kandidat odlučuju ruski stručnjaci na osnovu njegove istorije bolesti. Poželjno da pacijent ima makar minimalan pozitivan odgovor na imunoterapiju, koja je jedan od standardnih pristupa liječenju.

Poslije pozitivne procjene, vakcina se proizvodi u Centru "Gamaleja", a čitav proces liječenja traje oko pet do šest meseci.

Pacijentkinja iz Srbije trebalo bi da započne terapiju u avgustu

Prema najavama, prva pacijentkinja iz Srbije trebalo bi da započne terapiju u drugoj polovini avgusta, dok ruski naučnici istovremeno rade na razvoju personalizovanih mRNK vakcina i za druge vrste karcinoma - vakcine protiv raka bešike, sitnoćelijskog karcinoma pluća i kolorektalnog karcinoma".

(rt balkan)

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vakcina protiv raka

melanom

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